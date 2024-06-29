柯建銘確定被罰！立院「室內抽菸」北市衛生局裁處2千元

▲民進黨團立院總召柯建銘，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

確定開罰！民進黨立法院黨團總召柯建銘在立法院室內吸菸遭檢舉案，北市衛生局今（29）日表示，昨日已經開出裁處書，依據《菸害防制法》裁罰2000元。

《菸害防制法》規範政府機關及公營事業機構所在的室內場所，全面禁止吸菸，柯建銘5月時才被檢舉在立法院的行政院長休息室抽菸，本月13日上午再被抓包於朝野協商時，走出會議室在門口抽菸，過程全被國會直播鏡頭拍下。台北市議員柳采葳向北市衛生局檢舉，衛生局則依照檢舉程序，發文請柯建銘在7天內陳述意見，最後期限就是昨日（6/28）。

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北市衛生局健康管理科科長林雪蘭今日表示，柯建銘於昨日陳述意見期滿仍未說明，北市衛生局依據相關畫面等證據，確定違反《菸害防制法》裁罰2千元，裁處書昨日已經送出。而柯建銘日前受訪已經表示「這是不好的示範、該罰就罰」。

根據《菸害防制法》規範，於不得吸菸之場所吸菸者，處新臺幣2千元以上1萬元以下罰鍰，等於柯建銘是以最低金額裁處。林雪蘭說明，柯建銘雖然不是第一次遭到檢舉，但先前沒有相關事證，這次是首次有明確事證的檢舉，所以裁處2千元，若後續還有遭檢舉且有明確事證，才會評估依照狀況提高裁罰金額。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘在朝野協商時，於門口抽煙，北市議員柳采葳將向衛生局檢舉。（圖／議員柳采葳研究室提供）