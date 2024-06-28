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知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝　醫：過半數發作前沒症狀

▲心血管疾病,心臟,心肌梗塞。（圖／CFP）

▲醫師表示，研究發現，超過一半的心肌梗塞患者發作前沒有症狀。（示意圖／取自CFP）

生活中心／台北報導

台灣知名中醫師覺宗宏近日驚傳猝逝，覺世中醫診所27日在臉書證實，覺宗宏醫師21日與家人前往日本旅遊途中，因突發性心臟病症離世。對於心臟病總是來得突然，心臟科醫師劉中平說，研究顯示，超過一半的心肌梗塞患者在發作前完全沒有症狀，一旦發生，可能會當場、或幾小時內離開人間。

覺宗宏因突發心臟病離世。劉中平先前曾在臉書衛教，研究顯示，超過一半心肌梗塞患者發作前完全沒有症狀，一旦發生，可能當場、或幾小時內就離開人間。而心臟若有不適，大家都會盡早就醫，但心肌梗塞之所以沒有感覺，是因為心臟的冠狀動脈產生突發的血栓阻塞血管，造成緊急心臟缺氧，導致心臟功能不良甚至休克。

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劉中平說，研究發現心臟的冠狀動脈若超過50%的血管內壁病變，就會有突發性阻塞的危險。他表示，因為心臟本身的耐受性，冠狀動脈的血管狹窄超過內徑的70%才會導致血流不夠，引發心臟胸悶不舒服。也就是說，血管的狹窄超過50%就可能引發突發的心肌梗塞，但必須到70%才能自我察覺心臟血流不足。

劉中平提醒，如此一來，平常確實會難以知道心臟有沒有危險性，健康檢查就是為了在危險發作前找出病灶，及早治療。 別等到心臟痛起來才開始治療，往往會來不及，導致憾事不斷發生。

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關鍵字： 心臟病 心肌梗塞 覺宗宏 中醫師

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