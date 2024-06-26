劉喬安自揭「淋巴癌末期」！醫：有些四期仍可根治　1情況快就醫

▲劉喬安自揭是淋巴癌末期患者。（圖／翻攝自劉喬安FACEBOOK）

記者張乃文／台北報導

「太陽花女神」劉喬安自揭是「淋巴癌末期患者」。醫師表示，不是第四期就等於末期，因為有些淋巴癌第四期可根治，但有些在第一期、第二期就難以根治。醫師說，淋巴癌基本上沒有直接症狀，較相關的可能是體重莫名減輕、夜間盜汗等，但並非有症狀等於罹癌，建議民眾，若出現異於平常生活，且愈來愈厲害的情況，就要就醫檢查。

劉喬安自揭「淋巴癌末期患者」。花蓮慈濟醫院幹細胞與精準醫療研發中心主任李啟誠受訪時提到，不針對個人病情隱私討論，但就淋巴癌而言，並非第四期就等於末期。他說，淋巴癌有數十種，某些淋巴癌第四期是有機會根治的，即便沒有根治，也可能延長壽命至十多年，像是台灣相對常見的瀰漫型大細胞淋巴癌；但另外也有些淋巴癌在第一期或第二期就難以根治。

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許多人想了解淋巴癌的症狀，李啟誠說，淋巴癌其實沒有直接症狀，若要提到較相關的，以B症候群來說，有3個，像是體重不明原因減輕、發燒或夜間盜汗。但他表示，這3種即便不是癌症，也有可能出現。

李啟誠提到，以夜間盜汗來說，是相對不尋常，但病人若已有顯著情況，確實有可能會伴隨這三種症狀。另外也有人認為淋巴癌是可觸摸到的，他指出，以脖子的淋巴腺、腋窩或腹股溝這3個區塊是可自行摸到的，但同時也有可能是淋巴腺感染就會腫大。

因此，李啟誠建議，既然是較複雜的疾病，需要透過醫師診斷，民眾若有出現症狀，且異於平時生活長達好一段時間，像是咳嗽來說，通常感冒是咳嗽一周就會好，但超過兩周以上，就可能要到醫院詳細確認；另外還有些原本以為吃抗生素就會恢復的蜂窩性組織炎，一周後還是沒消除，到醫院就診也會較安心。