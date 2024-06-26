新世代反毒策略再投入150億　力拚「非法藥物終身盛行率」降至1%

▲行政院力拚4年內將「非法藥物終身盛行率」降至1%。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

新世代反毒策略第三期再投入150億元，投身反毒工作多年的衛福部基隆醫院精神科主任武維馨表示，部基是基隆首家提供替代治療及緩起訴團體的醫療機構，而一級毒品治療的模式是有藥物可合併治療，若持續追蹤，完成療程的比例約8成；二級毒品則有7成。另外，總統賴清德肯定行政院設下4年內將台灣「非法藥物終身盛行率」降至1%的目標。

總統賴清德、行政院長卓榮泰及衛福部長邱泰源等今（26）日出席「113年反毒有功人士團體頒獎典禮」。卓榮泰表示，自106年政府推動新世代反毒策略以來，第一期投入100億、第二期投入150億，初犯毒品施用人數由105年1萬4349人降至112年8198人，降幅43%，各級毒品施用人數從105至112年也減少29.3%。

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114年將啟動新世代反毒策略第三期計畫，武維馨分享，部基為基隆首家提供替代治療及緩起訴團體的醫療機構，建立院內緩起訴模式，一級毒品部分因為有藥物可合併治療，以院內情況來說，持續配合療程，完成比率達到8成；二級毒品個案經過團體治療的模式，約有7成可完成。她指出，有醫療模式的介入，對於成癮效果仍是有幫助，院內統計的緩起訴個案，2年再犯率約35%。

▲總統賴清德、行政院長卓榮泰及衛福部長邱泰源等出席「113年反毒有功人士團體頒獎典禮」。（圖／記者張乃文攝）

武維馨提到，為了配合政府明年推動C肝清零的政策，藥癮族群的C肝高感染率、低治療率的問題，已經越來越被重視，但以部基的情況，去腸胃科看診已相對方便，整體轉介率仍偏低。她說，目前院內團隊啟動「C肝自治」模式，只要藥癮合併C肝感染的個案願意接受治療，都可以就近在藥癮門診由精神科醫師診治。

賴清德提到，他與行政院長卓榮泰過去在行政院共事時，負責推動「新世代反毒策略」，集結檢、警、調、憲、海關及海巡等6大緝毒體系，希望將毒品阻絕於境外；同時也在行政院設立「反毒辦公室」，追查毒品源頭並深入社區。

賴清德也肯定卓榮泰展現決心，設下4年內將台灣「非法藥物終身盛行率」降至1%的目標，期盼保護國人避免受到毒品危害。

賴清德指，反毒是長期性的工作，必須持續進行，並從源頭阻斷毒品供應。不僅要協助吸毒者獲得新生，更要找到製毒、運毒、販毒的藥頭，因為背後通常都有犯罪集團主導，期許司法人員下定掃黑決心，不僅達到反毒目標，也能達成打詐效果。