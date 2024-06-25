欣葉台菜九層塔、潮味決白蘿蔔農藥超標！高檔「美福食集」也出包





▲北市稽查蔬果農藥違規產品，圖為欣葉台菜的九層塔。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

又有知名店家的蔬果農藥超標！北市衛生局今（25）日公布蔬果農藥殘留抽驗結果，有12件不符規定，其中包含在欣葉台菜信義新天地A9館抽驗九層塔、潮味決湯滷專門店士林中正店的白蘿蔔，都有2款農藥超標，而以高檔食材聞名的「美福食集」則有2件違規，分別是台灣特選韭菜花與九層塔，各檢出1款農藥超標，都已經下架，並且移請蔬果來源業者所轄衛生局處辦。

北市衛生局至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，113年5月共計抽驗52件蔬果產品，北市衛生局科長林冠蓁表示，檢驗結果共12件產品不符規定，包含「九層塔」、「韭菜花」各3件；「白蘿蔔」2件；「百香果」、「木瓜」、「紅鳳菜」、「紅櫻桃」各1件；除「紅櫻桃」外，均為高風險產品。

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▲北市稽查蔬果農藥違規產品，潮味決的白蘿蔔。（圖／北市衛生局提供）

進一步看違規清單，不乏知名店家，其中「欣葉台菜信義新天地A9館」抽驗九層塔被檢出不得檢出的殺菌劑曼普胺 0.06ppm、殺菌劑歐西比 0.01ppm；「潮味決湯滷專門店士林中正店」的白蘿蔔被檢出殺蟲劑賽速安 0.48ppm、殺蟲劑三氯松 0.04ppm都超出標準；北市中山區的「天外天麻辣火鍋」也被抽到百香果有不得檢出的殺蟲劑賽滅淨 0.02ppm。

超市方面，以高檔食材知名的「美福食集」則有2件違規，1件是台灣特選韭菜花，檢出不得檢出的殺蟎劑芬佈賜 0.03ppm，另1件則是台灣特選九層塔，檢出殺菌劑百克敏 0.03ppm超標；「微風超市南山店」也被發現白蘿蔔殺蟲劑達特南超標。

林冠蓁表示，違規產品都已經要求下架，並且移請蔬果來源業者所在衛生局進行處辦，依據《食安法》可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。