醫示警「新冠燒起來了」！　一票抖：身邊連中3個

▲新冠肺炎再度爆發！疾管署預測8、9月高峰，民眾務必戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

新冠肺炎再度流行！疾管署發言人曾淑慧示警，這波疫情將在8、9月達到高峰，9月以後才會下降。對此，胸腔內科醫師蘇一峰透露，一堆病人因為新冠住院，連原本是中風住院復健的病人也感染新冠，提醒民眾，近期忍住炎熱，戴好口罩，挺過這一波。

「新冠燒起來了」蘇一峰今（25）日在臉書粉絲團發文表示，新冠肺炎再度流行，住院病房裡新冠患者激增。他指出，甚至連原本住院中風復健的病人也感染新冠，而病人旁邊的家屬也確診，還因此跌倒撞到頭，手腳瘀青一大片。

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蘇一峰也表示，近期很多確診的老人家前來住院和門診治療。他指出，國內過去呼吸道病毒的高峰期通常在冬季，但今年夏季卻出現大流行。這可能與口罩解禁以及夏季高溫讓人難以持續佩戴口罩有關，導致病毒在夏季廣泛傳播。

不少網友在蘇一峰貼文底下留言表示，「我身邊人一瞬間連中3個」、「蘇醫師的建議是該把口罩戴起來了！」、「蘇醫師的苦口良心要聽啊」、「老人家不想戴口罩，就自求多福吧」、「冬天流感、夏天新冠。QQ」。

疾管署說，近期國內疫情上升，接種XBB疫苗是能減少感染後重症，或死亡風險最有效的方法，目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約286.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.1萬劑，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗者儘速接種。

疾管署提醒，由於國內疫情持續上升，提醒民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。