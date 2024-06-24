台灣人「可約砲卻不戴套」　醫曝最新調查：6成5曾危險愛愛

▲調查發現，雙世代族群中，有高達6成5性行為並未每次防護。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代性觀念比以往開放，愛滋感染者權益促進會今發佈「雙世代性健康觀念調查報告」，結果發現，18~43歲的人中，超過4成可接受無感情基礎性行為，高達6成5性行為並未每次防護，形成「可約砲卻不戴套」的觀念。醫師提醒，性接觸是台灣最常見的愛滋病病毒感染途徑，若有不安全性行為者建議一年應篩檢一次。

愛滋感染者權益促進會針對Y世代（28歲~43歲）與Z世代（18歲~27歲）的雙世代性健康觀念的調查報告，以線上調查方式進行，回收有效問卷1,068份。調查中發現，雙世代竟高達6成5性行為並未每次防護，且Y世代（67.7%）比例明顯高於Z世代（59.8%），以及有近3成Z世代曾做過性病篩檢。

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台灣愛滋病學會秘書長林冠吟醫師指出，調查中發現，有超過4成（45.1%）雙世代表示可接受無感情基礎性行為，然而「覺得反正不會懷孕」、「覺得伴侶沒有性病疑慮」，有超過6成5（65.4%）的雙世代性行為「並未每次都採取防護」，其中，「每次都不防護」高達22.1%。

▲U=U就是測不到病毒就不具傳染力。（圖／記者趙于婷攝）

除了不安全性行為偏高之外，調查也指出，有近3成雙世代認為單一性伴侶關係就不會感染HIV的迷思。愛滋權益促進會秘書長林宜慧說明，過去常發現很多民眾是「看對象選擇性防護」，自以為跟對方是單一性伴侶關係、覺得對方沒有性病疑慮，就不採取任何防護措施的性行為，這樣的迷思仍需持續衛教。

而在愛滋病傳染方面，有超過5成（55.8%）雙世代不了解「測不到病毒就不具傳染力」的觀念、高達7成（72.8%）沒聽過U=U。林冠吟解釋，測不到病毒並非是體內病毒清零，感染者穩定治療後，持續六個月體內病毒量小於200個／毫升，就不具傳染力，但若進行篩檢，結果仍然是陽性的。

疾管署副署長曾淑慧提醒，近年愛滋病毒感染通報趨勢已持續6年下降，去（2023）年新增確診通報愛滋病毒感染人數為940人，但有近6成之感染者為18-35歲年輕族群，主要感染原因都為不安全性行為，所以無論性取向、男女其實都應該要做好防護措施。

