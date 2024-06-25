喝牛奶就拉肚子「小心1疾病」！2招照做不烙屎





▲不少人因為乳糖不耐症，一喝牛奶就拉肚子。（示意圖／Pexels）

文／常春月刊

有越來越多人聽過「乳糖不耐症」這個名稱，但這到底是什麼毛病呢？乳糖是牛奶中的碳水化合物，能幫助腦部以及中樞神經的發展，也可以加強鈣質的吸收。人體中有一種分解酵素稱為「乳糖酶」，主要是將乳糖分解成好吸收的葡萄糖與半乳糖，不過，有些人體內的乳糖酶活性比較低，無法分解大量的乳糖，導致乳糖累積於腸胃道中，並逐漸與腸胃道的細菌及水分結合，就可能會出現乳糖不耐的症狀，包括腸胃脹氣、腹鳴、放屁、腹部疼痛及腹瀉等。

乳糖不耐症主要是帶來生活上的不便，對於身體或是腸胃部，並不會有長期的後遺症或病症。但必須特別注意的是由於患者無法完全吸收牛奶的營養，若本身又不注意鈣質的補充，長久下來，可能會導致骨質疏鬆症等問題。

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年紀增長，乳糖酶活性遞減

台安醫院營養師劉怡里指出，人的一生中乳糖酶活性最高的階段，就是在剛出生的時候，之後隨著年齡增長而逐漸降低，這也解釋了為什麼有些人本來喝牛奶都相安無事，但到了某個年齡時，卻突然出現腹瀉等乳糖不耐的症狀。而一些研究也發現，亞洲人跟北美人的乳糖酶活性最低，所以，乳糖不耐症的發生率相對也就最高。想知道自己是不是乳糖不耐症的話，除了觀察喝牛奶後的反應之外，也能夠透過乳糖耐受性試驗得知。

根據臨床觀察發現，有乳糖不耐症的人在喝了一大杯牛奶後，常要勤奮地往廁所奔跑，嚴重的人，還可能會影響生活及工作，因此，大部分的乳糖不耐症患者在試過幾次喝牛奶而腹瀉的情況後，大多選擇將牛奶視為「拒絕往來戶」，不再喝牛奶。

▲拿鐵因為咖啡因及乳糖的加乘作用，使得跑廁所的頻率可能增加。（示意圖／達志）

拿鐵或是鮮奶茶易刺激腸道

不過，也有一些人認為牛奶營養豐富，富含維生素B2、蛋白質以及鈣質等營養素，取得也非常方便，尤其是獲得鈣質相當簡單又輕鬆的方式，再加上每天1杯無糖拿鐵或是鮮奶茶，既能滿足喝飲料的口腹之慾，又可以藉由咖啡因來達到提神醒腦的效果，多跑幾次廁所除了不方便之外，倒還有清腸胃的好處，因此，並不特別避忌喝牛奶或喝添加了牛奶的飲品。

但是，以大家最常喝的拿鐵來說，咖啡中所含的咖啡因會刺激腸道蠕動，可能會引起腹瀉症狀，乳糖不耐症患者喝拿鐵後，會因為乳糖及咖啡因的加乘作用，跑廁所的次數可能比單喝牛奶時來得多。

喝牛奶不腹瀉2招

劉怡里表示，乳糖不耐症的患者可以透過每天持續喝牛奶的訓練，來誘發乳糖酶的活性，一般約1～2週就能有明顯的改善；不過，只要中斷一段時間沒有繼續喝牛奶，下回再喝，又要重頭開始，重新經歷腹瀉、脹氣等不舒服的階段。因此，若想以喝牛奶來獲取適量的營養素，為了避免腹瀉症狀發生，建議患者喝牛奶時遵從以下方式：

1.少量多餐：營養建議人體每天攝取1～2杯牛奶（1杯約240c.c.），乳糖不耐症患者可以分次喝、每次的份量不要太多，以少量多餐為原則，可以降低乳糖不耐的症狀出現機率。患者份量拿捏以喝完不會拉肚子為準，可依照自己身體能承受的程度來做增減。

2.不要空腹喝牛奶：只喝牛奶會讓身體強迫吸收乳糖，而增加腸胃負擔，應與其他食物一起飲用。

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