牙線棒一堆人用錯！「3動作」千萬別犯　醫：只是幫細菌搬家

▲用牙線棒潔牙時，你都同一支清到底嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人進食後都習慣用牙線棒剔牙，但牙醫師許家榕示警「別再這樣用牙線了！」點出3錯誤動作，包括垂直往下壓、像鋸刀前後拉，以及同一根牙線棒從頭清到尾，只是在幫牙菌斑搬家，恐做白工。他分享，最理想的是將牙線棒放進牙縫後，輕貼著牙肉側邊清潔後，再換邊以「刮」的方式，有效清出食物殘渣。

悅庭牙醫診所牙醫師許家榕在粉專衛教，使用牙線棒時有「3件事」千萬別犯，首先是「不要垂直往下壓」，牙線在經過牙縫時若垂直下壓會把牙肉壓傷；再來則是「不要前後用鋸的」，實際上食物殘渣不會因此被清出來；最後是「不要同一支牙線棒從頭用到尾」。

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▲每清完一個牙縫後，應用水或衛生紙清潔牙線棒。（示意圖／取自pixabay）

許家榕進一步說明，可以想像每用牙線棒清完一個牙縫後「上面應該蠻髒的吧？」若同一支從頭清到尾，等於又將髒東西一路往前帶，將牙菌斑從左邊搬家搬到右邊，如此一來等於清潔沒有效果。因此他建議，在清完一個牙縫後，將牙線棒放於水龍頭下沖乾淨，或以衛生紙輕輕擦過，讓上面的汙垢、牙菌斑都沒了，才能往下一個縫隙繼續清潔。

許家榕說，使用牙線棒「最理想的方式」應是放入牙縫後，輕輕地貼著牙齒鄰面，進到牙肉的側邊做清潔；清乾淨後接著再處理同一牙縫的另一面，輕貼牙面並以「刮」的方式，如此一來食物殘渣才能有效地被清出來。

許家榕提醒，一旦清了2、3個牙縫後，開始驚覺牙線「變得鬆鬆的」沒有張力時，這時一定要丟掉換新的一支，並從剛剛清完的縫再繼續往下清潔。