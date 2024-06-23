ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

牙線棒一堆人用錯！「3動作」千萬別犯　醫：只是幫細菌搬家

▲▼牙線棒。（圖／記者簡仲豪攝）

▲用牙線棒潔牙時，你都同一支清到底嗎？（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

不少人進食後都習慣用牙線棒剔牙，但牙醫師許家榕示警「別再這樣用牙線了！」點出3錯誤動作，包括垂直往下壓、像鋸刀前後拉，以及同一根牙線棒從頭清到尾，只是在幫牙菌斑搬家，恐做白工。他分享，最理想的是將牙線棒放進牙縫後，輕貼著牙肉側邊清潔後，再換邊以「刮」的方式，有效清出食物殘渣。

悅庭牙醫診所牙醫師許家榕在粉專衛教，使用牙線棒時有「3件事」千萬別犯，首先是「不要垂直往下壓」，牙線在經過牙縫時若垂直下壓會把牙肉壓傷；再來則是「不要前後用鋸的」，實際上食物殘渣不會因此被清出來；最後是「不要同一支牙線棒從頭用到尾」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼女子吃堅果發現一顆不是自己的牙齒。（圖／取自pixabay）

▲每清完一個牙縫後，應用水或衛生紙清潔牙線棒。（示意圖／取自pixabay）

許家榕進一步說明，可以想像每用牙線棒清完一個牙縫後「上面應該蠻髒的吧？」若同一支從頭清到尾，等於又將髒東西一路往前帶，將牙菌斑從左邊搬家搬到右邊，如此一來等於清潔沒有效果。因此他建議，在清完一個牙縫後，將牙線棒放於水龍頭下沖乾淨，或以衛生紙輕輕擦過，讓上面的汙垢、牙菌斑都沒了，才能往下一個縫隙繼續清潔。

許家榕說，使用牙線棒「最理想的方式」應是放入牙縫後，輕輕地貼著牙齒鄰面，進到牙肉的側邊做清潔；清乾淨後接著再處理同一牙縫的另一面，輕貼牙面並以「刮」的方式，如此一來食物殘渣才能有效地被清出來。

許家榕提醒，一旦清了2、3個牙縫後，開始驚覺牙線「變得鬆鬆的」沒有張力時，這時一定要丟掉換新的一支，並從剛剛清完的縫再繼續往下清潔。

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

關鍵字： 健康百科 牙線棒 許家榕牙醫師 牙菌斑 細菌 牙肉

分享給朋友：

追蹤我們：

按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

知名中醫師旅日「突發心臟病」猝逝！好友醫哀痛證實：不到40歲

突然想吃炸物「恐是身體脫水」！嘴饞吃4食物　看出身體缺什麼

食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

商店標價販賣「限定涼爽」！夏天熱爆⋯全球升溫引發「溫度正義」

狂吃蔬菜卻「血糖破表」罹糖尿病！醫一看驚：千萬母湯這樣吃

男子心臟不適「有溺水感」　就診竟是慢性擴張型心肌病

蛋包飯驗出沙門氏菌！遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒　衛生局移送檢調

「全民愛滋篩檢日」預防宣導　桃園衛生局：主動篩檢保健康性福

近3年家暴案通報「親密關係占5成」！被害人仍以女性為大宗

讀者迴響

回到最上面