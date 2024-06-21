吃西瓜「1舉動」很危險！譚敦慈示警：有人染菌死亡

▲西瓜買回家後，仍有前置動作，完成再放進冰箱保存。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／台北報導

夏天到了，最受歡迎的水果莫過於當季的西瓜，趁著冰涼入口，最為消暑。無毒教母譚敦慈提醒，買西瓜回家時不要直接放冰箱，前置作業還是要留意，有些人不分裝保存，每次要吃的時候，拿著一根湯匙直接挖取，吃不完再放回冰箱，過去曾有案例因此李氏特菌感染，敗血症死掉，衛生安全仍須留意。

譚敦慈在《挖健康》分享，西瓜買回家時，就算只有半顆，也不要直接放冰箱。她說，西瓜販售時，大部分都是以蓋保鮮膜的方式，過去有學者發現，蓋保鮮膜的表面容易長細菌，且有塑化劑問題，建議大家買回家後就將保鮮膜去除，並將接觸保鮮膜的西瓜表面薄薄片掉一層，再將西瓜切塊放進保鮮盒後，冰進冰箱。

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譚敦慈提到，每次取食再拿乾淨的叉子，有些人習慣每次吃直接拿一根湯匙挖，沒吃完就原封不動再冰回冰箱，過去有案例因而感染李氏特菌，敗血症過世。

另外，市售鳳梨許多是削過皮的，譚敦慈指出，帶回家後要將袋子丟掉，並用開水把鳳梨淋過一遍。她提到，這個淋水的舉動有不少人以為會導致嘴巴破就不做，但事實上嘴巴破是鳳梨酵素導致，建議容易破的人可以先泡過鹽水，且切塊後盡速放進冰箱。