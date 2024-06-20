明年免漲健保費　邱泰源：健保點值一年內做到讓大家滿意

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

衛福部昨（19）日向健保會委員提出明年健保總額草案諮詢，根據草案內容，總額將突破9千億元，高推估仍符合法定最低1個月的要求，保費不需調漲。衛福部長邱泰源今（20）日受訪時表示，估算明年健保費不用到調高保費的限度，而健保點值也相信「一年內一定會達到讓大家滿意的力度」。

總統賴清德、衛福部長邱泰源今出席「第23屆國際急診醫學會議」。會後邱泰源接受媒體聯訪時被問到健保費調漲一事，他說，估算明年的健保費仍有1個多月，不需要調高保費限度。至於健保點值1點1元經過朝野協商仍無共識，相關法條將送至院會。邱泰源認為，即便法令通過，醫界也都很清楚，會多元微調「增加各種財源」慢慢朝向更好點值。

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邱泰源說，現在具體作法將健保費用回歸健保、其他應用於公務預算的部分就以公務預算處理，如此一來「我相信我們點值一定可以達到醫界相當滿意的程度」同時也改善醫護工作環境。他認為，點值不是唯一解決方式，而是否真正落實對於醫政、醫療體系的改革，但點值的部分「絕對有信心一年內一定達到大家滿意的力度。」

另外，亞東醫院醫師提出人力緊繃的現況一文，受到各界關注。邱泰源指出，急診、急重症是醫療體系最核心、最關鍵的部分，因此這件事「我們非常關心」，與亞東醫院急診主任也有緊密聯繫，目前在急診調度上一定會用心、不讓病人品質受到影響。

邱泰源坦言，人力較緊縮的狀態下，工作量或時間確實會讓大家有相當大的壓力，這部分也一直在努力檢討，希望可以讓急診醫護的環境更好，守住急診民眾、就診患者的醫療品質。

台北長庚醫院院長黃集仁表示，急重症的人力部分其實每年都是有進有出，這幾年因為少子化的緣故，大部分進的沒有像出的那麼多，亞東醫院也是相當積極調度人力，讓緊急救護或急診醫療沒有中斷，而這段時間衛福部和整個社會都非常關心這些議題，因此未來除了將執業環境調整得更好，也希望應該提高的薪資就提高，鼓勵年輕世代一起加入急重症行列。