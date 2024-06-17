門診人爆量！醫驚揭「5個發燒4確診」：看診看到虛脫

▲醫師昨日早診看了108名患者，不少人出現發燒症狀。（圖／程潔菡醫師授權提供）



記者李佳蓉／採訪報導

新冠回歸！醫師程潔菡昨（16）日的候診患者一路掛到108號，年齡從10個月到88歲都有，因患者實在太多「她看診看到虛脫」。她PO文示警，門診人爆量，很多大人也發燒，其中有不少的新冠確診者。並透露今日門診中明顯發燒（大於38°C）的患者比例約10～20%，5位發燒患者中有4人確診、1人染A型流感。

前馬偕醫院小兒部專任醫師、佳安診所醫師程潔菡昨日在臉書寫下，「今天門診爆量…很多大人也發燒，有為數不少的新冠患者，2例A流、2例腸病毒。」然而才過了一天，醫師今日向《ETtoday健康雲》記者透露，「剛剛看診5位發燒，有4個確診、1個A流。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

眼看疫情升溫，程潔菡提醒，民眾應持續做好個人防護，靠著均衡營養加上良好作息，才能提升免疫力、不受病毒侵襲。

▲新冠疫情再起，疾管署相關提醒。（圖／疾管署提供）

疾管署說明，國內新冠XBB疫苗迄今已累計接種276.4萬人次，全國接種率11.36%，65歲以上第1劑及第2劑接種率分別為20.54%、1.55%。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約288.9萬劑、Novavax XBB疫苗約4.8萬劑，因疫情仍未停息，疾管署呼籲，尚未接種新冠XBB疫苗者別輕視疾病威脅，應盡速接種。

疾管署提醒，由於疫情傳播風險仍存在，如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果；此外，接種XBB疫苗是能減少感染後重症或死亡風險最有效的方法，提醒滿6個月以上民眾盡速接種。

此外，疾管署要釋出300萬劑新冠快篩試劑，由各醫療院所免費發放。疾管署副署長曾淑慧表示，主要是提供300萬在年底到明年1月到期的快篩試劑，將由醫療院所協助發放，現在還在行政作業中，如果一切順利，預計7月開始發放。