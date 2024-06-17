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今年新冠死亡人數還會下降！疾管署：會掉出10大死因以外

▲▼新冠肺炎,快篩,病毒檢測,採檢,Swab test。（圖／示意圖／達志影像）

▲疾管署預估，今年新冠肺炎死亡人數還會下降，明年可以掉到十大死因之外。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

衛福部今公布112年國人最新死因統計，死亡人數比111年減少了2,863人，主要是「新冠肺炎」死亡人數減少。疾管署副署長曾淑慧表示，預估今年新冠肺炎會排到第10名以外，以人數來預估，甚至會掉到第15名以外。

根據衛福部統計處統計，112年死亡人數為20萬5,575人，比111年減少2,863人，下降1.4%，主要是新冠肺炎死亡人數減少，減少38.9%，在10大死因統計方面，新冠肺炎也從第3名下降到第6名。

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▲▼112年國人十大死因。（圖／衛福部提供）

▲112年國人十大死因。（圖／衛福部提供）

有關新冠肺炎死亡人數下降，曾淑慧指出，下降原因包括「感染人數下降」、「疫苗接種」和提供高風險民眾「口服抗病毒藥物」，讓新冠死亡率降到最低。

曾淑慧進一步提到，在新冠疫情死亡人數方面，112年和111年相比，少了5千多人，去年是8千多人，今年到現在是1千多人，預估今年死亡率會低於去年，整體排名可能會掉到第15名以外。

但目前國內正處於新冠第6波疫情，疾管署日前也預估這波疫情會在8、9月達到巔峰，而這波疫情主要跟國際疫情有關，大部分國家的新冠疫情都有緩步上升的趨勢，另還有一大重要原因就是病毒變異，傳播能力比較強。

曾淑慧提醒，變異株JN.1、KP.2、KP.3雖然造成重症的機會可能不會比之前的病毒株還高，但傳播能力比較強，加上是變異株的關係，現在的XBB.1.5疫苗效益必然會受到影響，目前這波疫情會持續上升，呼籲還沒接種疫苗的民眾還是要儘速施打。

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關鍵字： 新冠肺炎 衛福部 死因統計 國人死因

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