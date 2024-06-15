45歲男打球突倒地！不菸不酒　醫一查：急性心肌梗塞

▲患者打球突然出現心絞痛，送至醫院檢查發現是急性心肌梗塞。（圖／CFP）

記者張乃文／台北報導

一名45歲男性常利用假日或下班時間打棒球，但喜歡吃燒肉、甜點等，導致血脂、血糖數值偏高。近日在球場打球時，突然感覺身體不適，開始出現心絞痛、狂冒冷汗，接著失去意識，緊急CPR後送至急診，確認是急性心肌梗塞。患者一度出現心肺功能停止，電擊3次，醫師手術後，所幸順利救回病患。

急性心肌梗塞發生族群年輕化。烏日林新醫院心臟血管中心主任暨心臟血管內科醫師李榮基提到，日前有一名45歲患者，職業是堆高機維修技師，平時常利用休假或下班打球，因為熱愛吃燒肉、甜點，導致血脂、血糖數值都偏高，每3個月會定期抽血檢查追蹤。

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李榮基指出，患者某天照常去練球時，突然感覺身體不適，下場休息，接著出現心絞痛、狂冒冷汗，失去意識昏厥。患者一度出現心肺功能停止(OHCA)，在救護車上電擊3次，送至醫院後恢復生命跡象。他說，病患因急性心肌梗塞需啟動緊急心導管治療機制，緊急手術所幸成功將病人從鬼門關搶救回來。

李榮基提到，患者在診斷性心導管檢查中，發現冠狀動脈左前降支竟100%完全性阻塞，屬於隨時會猝死的嚴重程度，危險性相當高。他說明，以最快的速度執行冠狀動脈介入治療，疏通阻塞的血管，並置放支架，維持血流通暢，術後轉至加護病房密切觀察，患者的病況恢復良好，5天後也順利出院。

患者提及，自己不菸不酒，沒想到45歲就罹患心肌梗塞，經過這次經驗，也呼籲身邊親友，定期做心血管檢查。李榮基建議，病人半年內不要進行激烈運動、搬重物，避免揮棒出力的動作，同時定期至心臟血管內科門診追蹤。

李榮基提醒，由於現代人飲食精緻化且生活壓力大，三高比例增加，容易提升罹患心肌梗塞的機率。