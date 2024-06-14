10個肺炎住院「一半是新冠」　重症醫示警1族群當心

▲新冠肺炎疫情再起，醫師呼籲做好個人防護。（圖／示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

疾管署日前宣布台灣新冠疫情進入流行期，引發關注。對此，有醫師指出，近期臨床遇到10個肺炎住院，有4到5個就是新冠肺炎，提醒高齡共病長者要特別注意。

根據疾管署最新監測資料統計，國內上周（6月4日至10日）新增328例COVID-19本土確定病例（併發症），較前一周（5月28日至6月3日）新增263例上升，累積併發症中65歲以上長者占79%；另上周新增20例死亡病例，較前一周新增26例下降，累積死亡個案中65歲以上長者占90%，研判疫情上升且進入流行期。

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另近四周變異株監測統計，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64%及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。

而針對新冠疫情再起，台南市立安南醫院胸腔內科醫師何建輝在臉書發文提到，新冠大軍壓境，近期手上10個肺炎住院，就有4到5個是新冠肺炎。他也直言，雖然已經類流感化，但「高齡共病長者」仍須注意。



醫師公會全聯會理事長周慶明日前也透露，已經向疾管署爭取新冠肺炎快篩試劑專案計畫，目前已經有超過2000家診所願意投入，預計300萬劑快篩會在6月底、7月底分批到貨，首批會在7月開始發放。

他也提醒，最近臨床觀察確實發現新冠疫情有變嚴重，之前的患者大多是流鼻水、咳嗽等輕症，但最近平均每10個，就有7、8個患者的發燒、全身痠痛等症狀比較嚴重，症狀跟流感也有點像，這時若有快篩試劑，診所就可以直接協助民眾篩檢。