陽光男認了「從小就偏小」陷自卑！不敢愛愛扯1藉口

▲2名男子因為陰莖尺寸略短於平均長度（未勃起）2公分，內心自卑。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

GG尺寸對於許多男性來說，是「只能目測不容實測」的禁忌話題，就怕被比下去很難再振作。北部一名剛畢業的陽光男孩，從小陰莖短小，尤其穿上貼身泳褲更自卑，在與某任女友交往期間，乾脆自稱因宗教信仰而避開婚前性行為；另一名男子則因與伴侶性事不合，求愛頻頻遭拒，分手後甚至求助心理諮商。最後2男子靠著陰莖增大術找回自信。

顧家醫療泌尿科診所今年4月透過網路遴選，招募素人進行增大手術。其中大學剛畢業不久、從事藝文產業的A男，從小發現自己的陰莖偏小，尤其在泳池裡和其他男生一比，「短處」更加明顯。一直有點自卑的他，擔心在床上被嫌棄，乾脆向女友聲稱因宗教因素，不宜有婚前性行為，拒絕和另一半滾床單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲男子最終靠著陰莖增大術解除焦慮、重拾自信。（圖／公關提供）

另一名B男則是外商公司主管，雖然身材健美、談吐優雅，但和前任性事不合，向對方提出想愛愛時頻頻遭拒，讓他開始對自己失去信心，即使曾嘗試各種保健食品，包括能提升床上戰鬥力的瑪卡都吃過，幫助卻不大，甚至還需要求助心理諮商，因此期待能透過改善「硬體」找回自信，在遇到下一個對象前先提升自己。

顧家醫療泌尿科診所總院長顧芳瑜表示，依據臨床經驗與此次素人訪談，發現「自尊心」與「性」是多數男性尺寸焦慮的主因，雖然也會安撫有此煩惱的男性們「長度夠用就好」，但若被嚴重困擾著，可考慮接受陰莖或龜頭增大手術。

陰莖增粗手術步驟說明：

1. 醫師會進行完整消毒，並施打局部麻醉藥物。

2. 在陰莖根部或龜頭下方進行一個小切口。

3. 通過這個切口，醫師會使用手術器械在包皮底下分離出一個適當空間。

4. 將異體真皮植入，把真皮包在海綿體上（有點像是把培根包在香腸上）。

5. 異體真皮會用縫線固定在海綿體上。

6. 最後，醫師會用縫線將切口閉合，手術過程約1小時。

龜頭增大手術步驟說明：

1. 醫師會進行完整消毒，並施打局部麻醉藥物。

2. 將異體真皮粉與生理食鹽水依照適當比例混和。

3. 施打在龜頭的組織下方。

4. 完成手術，過程約半小時。