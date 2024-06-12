亂經「4大原因」一次看！醫示警「1狀況」要就醫

▲女生的月經週期一般在28至30天左右。（示意圖／達志影像）

文／好食課編輯群

女生的月經週期一般在28至30天左右，但有些人可能因為各種原因，導致月經遲到或者有亂經的問題。好食課邀請新北市新莊超群診所的康智勛中醫師，分享中醫調理、中醫調經的方式，還有一般要調多久，月經才會來！

月經不來就一定是懷孕嗎？4大原因一次看

月事該來的時間沒來，對想懷孕的夫婦來說是難以計算受孕最佳期間以外，對一般想出遊的女生也有可能受到月經問題而打亂行程，以下歸納出4大可能影響月經時間的原因，可以自我檢視看看是否有這些問題：

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生活壓力：現代生活緊繃，壓力賀爾蒙也會影響生殖系統，進而改變排卵與月經狀況。

體重快速大幅度變化：若正在減肥，且是快速減肥狀態下，可能會改變性賀爾蒙，而影響排卵。

飲食型態不良：通常會快速影響到性賀爾蒙的飲食，是極度的低脂或低熱量飲食，且容易發生在減肥族群身上。

藥物副作用：有些藥物會影響性賀爾蒙，若剛好有在服用藥物，可以看仿單或詢問醫師、藥師確認是否會影響排卵或月經。

若月經遲來或紛亂狀況達到2至3個月，就建議可以尋求醫師協助，透過西醫檢測、開藥或者中醫的調理身體，幫助自己回復正常狀況！

中醫調經、催經的方式有哪些？

康智勛醫師表示，在中醫上常會使用一些溫補的中藥，如：巴戟天、淫羊藿、石菖蒲等，幫助濾泡排卵，進而經歷黃體期，月經就會正常到來了。

中醫調理、催經要多久？月經才會來？

有經前症狀者

每個人的體質與狀況不同，康智勛醫師指出如果已經有些經前狀況，如：腰酸、下腹悶、胸部脹等狀況，在中醫認為是氣滯、氣虛、血瘀，通常在給予調理後約3天就會開始有月經。

無經前症狀

但如果都還沒有相關體感時，使用上述淫羊藿、石菖蒲等溫補藥，大約需要1-2週的時間走過濾泡與黃體期，月經就有可能來到！