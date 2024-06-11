暈船仔必看！曖昧「3招秒解暈」　過來人淚推：聊完下船了

▲曖昧容易暈船的你，必學3招解暈、快速上岸。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

有人說曖昧是一段感情中最甜蜜也最揪心的過往，朦朧不清的關係讓人感到迷茫，彷彿置身一艘不停晃動的船，心情隨之起伏、找不到方向。而有些人即便知道對方不喜歡自己，卻無法從暈船的感覺中醒來。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近1年相關話題的網路聲量，盤點網友熱議「解暈3招」教你如何下船上岸。

你也是暈船仔嗎？觀察近1年網友針對「曖昧解暈方式」相關話題的討論，很多網友建議在陷入曖昧暈船的關係時，可以先試著「徵詢親友的意見」，因身邊的親朋好友往往能夠較客觀地觀察當事者與對方相處的狀況，他們的建議也可能讓暈船者從全新的角度審視感情。

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有網友就分享，「和曖昧對象糾葛超久，前陣子和朋友聊完感覺有點下船了。」引起有相似經驗的網友討論「聽朋友作為旁觀者的想法超重要，有時候我們身陷其中會看不清楚很多事」、「我每次快暈船的時候，就會把朋友當成戀愛諮商師」等，認為「旁觀者清」，周遭親友的客觀看法對於梳理曖昧中的煩惱頗有幫助。

▼讓身邊的親朋好友以「戀愛諮商師」的角色，給予客觀建議很重要。（示意圖／記者黃克翔攝）

此外，「減少與對方見面的機會」也是緩解曖昧暈船症狀的良方。過度的接觸和相處容易讓感情更加混亂，因此暫時放下與對方的聯繫，讓自己有更多的時間和空間去思考、找回內心的平靜，才能更理性地審視這段感情。

一名網友就提到，「喜歡上穩聊的對象，但對方心裡有喜歡的人，所以打算明天見面後就先別見了。」下定決心讓自己習慣沒有對方的生活，沉澱後才能好好下船，吸引多人同感回覆，「我也是選擇減少見面，今天是不聯繫的第一天」、「太常見面真的會一直反覆暈船，偶爾要給自己獨處的時間好好想想」，認為刻意與暈船對象避不見面，是走出曖昧迷霧的好方法。

▲有網友靠著追劇忘掉暈船時的難過。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

而「轉移生活重心」同樣有助於從曖昧暈船的感覺中抽離。將注意力轉移到工作、學習、興趣愛好等其他方面，讓生活更多姿多彩，不再深陷於和對方的曖昧推拉之中，不僅更充實自己，也能在心靈上獲得寧靜和滿足。

有網友分享，「推薦其他也在暈船的朋友們，追劇真的可以讓你忘掉一切煩惱」。讓不少人爆共鳴，「上次的曖昧對象遲遲不願意表態，我很難過的時候就開始追劇，結果看著男主角的大帥臉直接心花怒放」、「我每次為暈船煩惱的時候就會邊聽音樂邊運動，讓腦袋放空去揮灑汗水的感覺很好」，點出轉移生活重心能有效減弱自己對暈船對象的關注。