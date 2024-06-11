確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

▲新冠疫情造成大規模病毒感染，也使得許多人的免疫系統永遠被改變了，例如紅斑性狼瘡患者就增加近3倍。（圖／CTWANT提供）

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新冠疫情趨緩，但病毒造成的影響卻永遠存在，根據國內醫學中心的研究顯示，確診新冠後罹患自體免疫疾病的人數激增3倍，其中擁有「不死癌症」封號的紅斑性狼瘡就達2.99倍，免疫權威醫師向CTWANT記者透露，臨床觀察也呈現這樣的狀況，近來就有一位小五女童因臉上浮現蝴蝶斑，才檢查出罹患紅斑性狼瘡，而她並沒有家族史，卻在確診後才爆發疾病！

中山醫學大學附設醫院與高雄榮總合作，利用全球電子病歷資料庫，針對2020~2021年380萬名PCR篩檢者進行分析，將其中90萬名確診者與其他未確診的290萬人比較，持續180天的追蹤調查，結果發現確診者罹患自體免疫疾病比未確診者高3倍。

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其中又以僵直性脊椎炎增加3.21倍最多，其他如紅斑性狼瘡、類風溼性關節炎、乾癬等則增加近3倍。研究團隊同時觀察到，年輕族群、壯年族群、女性、有共病患者、生活習慣較不正常者等5大族群罹患風險較高。該篇研究結果將於今年2月刊登於國際知名期刊《刺胳針》子刊《eClinical Medicine》。

「臨床上我們也的確發現，自體免疫疾病的初診患者有增加趨勢，很多跟我們過去看到的不一樣，是沒有家族史的！」中國醫藥大學附設醫院風濕免疫科顧問主治醫師蔡嘉哲舉例，近來他收治了一位有史以來年紀最小的紅斑性狼瘡患者，僅有11歲，目前就讀小學五年級。

「紅斑性狼瘡的好發年齡是20多歲，而這位小女孩生活正常，也沒有家族史，因為冒出典型蝴蝶斑症狀而確診，為什麼會發病？沒有人知道原因，但小女孩是在感染新冠病毒後才罹患自體免疫疾病的。」蔡嘉哲說。

▲蝴蝶斑是紅斑性狼瘡的典型症狀之一，患者會在法令紋以上的兩頰浮出紅斑。（圖／翻攝自維基百科）

研究近40年，蔡嘉哲一直想找出自體免疫疾病發生的原因。「目前只知道基因跟感染是非常重要的關鍵，過去就曾發現感染C肝可能導致免疫疾病，而新冠是病毒感染，所以當然可能是導致自體免疫疾病的原因。」

蔡嘉哲向CTWANT記者透露，一直以來他都相當關注早期關節炎，就是已經有關節炎腫痛症狀，但尚未確診類風溼性關節炎，這群患者在疫情後也明顯增加。「但到底是不是新冠引起的？或是自然發生的？沒人有確切答案。」

蔡嘉哲說，他因此針對新冠與免疫疾病做了相關研究，發現新冠病毒會刺激人體中的B細胞，B細胞活化就會產生抗體，而過多的抗體正是點燃自體免疫疾病重要的因素，推測是原因之一。蔡嘉哲也已經把此篇論文研究投書國際期刊。

蔡嘉哲認為未來一定還會有類似新冠疫情的大規模感染，如果不希望感染病毒後罹患自體免疫疾病，就必須先調整好身體狀況。「生活規律、有運動習慣、不要太累、盡量降低壓力，這些雖然是老生常談，但非常有用。」

如果有免疫疾病家族史，也不必過度擔心，蔡嘉哲說，雖然基因、再加上未來可能的病毒感染，會大大增加發病機率，但目前免疫疾病治療愈來愈進步，只要早期診斷、早期治療，就能避免免疫系統繼續惡化，配合醫囑服藥就能回歸正常生活。

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