莊春仁中藥廠涉製偽藥！流向5縣市　衛福部：1周內回收下架

▲稽查人員查察高雄轄內販售莊春仁生技藥品疑似偽藥回收情形。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者趙于婷／台北報導

台南莊春仁生技科技製藥遭查獲疑似製造偽藥，衛福部公布12批回收產品回收下架。衛福部中醫藥司表示，12品項大約有7到200多瓶，分別流向高雄、基隆等5縣市，本周會完成回收下架。

有民眾向台南市衛生局檢舉，稽查人員會同法務部調查局台南市調查處前往莊春仁生技執行查核，發現業者在非核准生產區域生產領有中藥藥品許可證藥品，另也有發現有疑慮產品。

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由於該藥廠因涉製造偽藥，涉案藥品都屬於成藥，包括「利膽保肝丸（柴胡清肝散）、莊春仁桂附地黃丸及人參固泉丸（桑螵蛸散）、紫雲膏」等12批，高雄市衛生局已依據下游藥局名單，隨即派員針對高雄轄內中醫醫院、中醫診所、藥局及藥商進行稽查。

中醫藥司中藥藥證科科長施惠娟受訪時指出，12項產品分別流向基隆市、高雄市、台南市、嘉義市、嘉義縣等5縣市，目前已經在進行回收下架，預計本周可以完成。不過由於該案已由檢調偵辦中，施惠娟表示，一切配合檢調指揮，同時也要提醒民眾，如果家中還有同款藥品，要立即停止服用。

▲莊春仁生物科技製藥有限公司下架產品清冊。（圖／記者許宥孺製表）