喝綠茶減肥！3個月後她「胃破8個洞」　醫曝1動作錯了

▲女子猛喝綠茶瘦身，怎料喝到胃潰瘍。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

你常喝茶嗎？一名30多歲女子好奇一試網路瘋傳的「綠茶瘦身法」，買來一箱箱猛喝快3個月，卻突然驚覺胃不舒服而求診，經過照胃鏡一探究竟，發現在胃靠近幽門處有7、8處潰瘍。醫師事後追查原因，揪出「最大問題是空腹」，成為她胃痛不適的關鍵。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康晚點名》節目中分享，一名準新娘對自己身材不滿意，為了屆時拍照能更上相，想再瘦一點，而跟上「喝綠茶減肥」的風潮，直接訂一整箱寄到家裡，一連喝了快3個月，結果卻爆出不明原因一進食就悶痛不舒服。在檢視女子的飲食習慣，看起來不像是大吃大喝所致，因為她都在努力瘦身，隨後一照胃鏡卻在靠近幽門的地方，驚見遍布約7、8個潰瘍。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錢政弘推測最大的問題就是「她空腹喝茶」，雖喝綠茶有助於抗癌、有益健康，但千萬不要空腹喝，長久下來容易引發胃潰瘍。他也勸告女子務必改掉這習慣。

▲準新娘照胃鏡，發現有7、8個潰瘍。（示意圖／記者李佳蓉攝）

泌尿科醫師高銘鴻曾在粉專分享綠茶養生之術：

1.利尿消水腫：茶可排出攝取量1.5倍左右的水分，相當利尿，可幫助排除體內的鈉，能消水腫、預防泌尿道結石。

2.泌尿道抗感染：兒茶素能對抗引起泌尿道發炎的大腸桿菌，減少泌尿道感染的風險。

3.降低體脂肪：兒茶素可抑制脂肪增生、促進細胞新陳代謝，想瘦身者可選擇飲用。

4.抗氧化：兒茶素的抗氧化力非常驚人，維生素C可以進一步增加兒茶素吸收率，所以綠茶裡也可以放檸檬或柑橘類水果。

高銘鴻也在文中分享泡茶的「3點健康小知識」：首先不建議飲用隔夜茶，因為茶放久了會一直釋放單寧酸，容易傷胃；此外，別喝第一泡茶，避免處理不當時容易有農藥殘留；茶葉沖泡3～4次就需換新茶葉，除了泡越多次風味越來越淡外，營養成分也逐漸降低。

營養師趙函穎曾引述醫學期刊研究指出，綠茶中的兒茶素有很強的抗氧化效果，具有﻿促進脂肪代謝分解氧化、改善口臭抑菌使口氣芬芳及﻿調解血脂不易形成體脂肪的效果。但也提醒，茶、咖啡等飲品務必「適量飲用」，一般以每天不超過600c.c.為限。也提醒本身患有缺鐵性貧血、骨質疏鬆者，喝茶時間需在餐與餐中間。