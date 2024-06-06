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市占率5成抗生素「有結塊」！中耳炎用藥　食藥署：回收4590瓶

▲▼ 食藥署公布兩藥品回收。（圖／食藥署提供）

▲食藥署公布2項藥品回收。（圖／食藥署提供）

記者張乃文／台北報導

食藥署今（6）日公布2項藥品回收，包括「菌巴達懸液用粉47.78毫克/公克」和「意欣可利制菌凍晶注射劑」，菌巴達懸液用粉為抗生素，用於中耳炎、上呼吸道感染等，市占率達5成，回收原因是接到衛生局反映，觀察到該藥品有結塊情形，抽驗後確實有外觀原本核准規格不符，總計回收4590瓶，而同成分同劑型同劑量仍有其他許可證，庫存也有其他批號可供應，無短缺問題。

食藥署公布「菌巴達懸液用粉47.78毫克/公克」因衛生局反映有潮解結塊情形，食藥署抽驗後確認有外觀未符合原核准規格，此次回收批號為221123共計4590瓶，6月13日前完成回收作業。食藥署副署長王德原表示，菌巴達懸液用粉用於中耳炎、上呼吸道感染和性傳染病，去年健保年度用量52160瓶，市佔率達53.6%，目前藥廠庫存仍有其他批號庫存，因此不影響藥物供應。

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另外，限用於一般抗生素無效，且具多重抗藥性之革蘭氏陰性菌嚴重感染的「意欣可利制菌凍晶注射劑」，王德原提到，因查廠發現藥物在進行安定性試驗時，有紀錄登載不清楚問題，無法相互比對，有些實驗資料未留存，共有3批有這樣的問題，其中一批批號900060AA001則對外銷售，因此將該批回收，總計2020瓶，其餘兩批要求銷毀。

王德原說，同成分注射劑共有9張許可證，市占率部分，在112年健保申報量僅17支、0.003%，不會有缺藥問題。

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關鍵字： 食藥署 中耳炎 抗生素 衛福部

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