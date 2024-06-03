醫院掀「關床潮」　衛福部公布全台通報「護理師、病床數」

▲醫院因護理人力流失，出現關床潮。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

護理人力不足，近期醫院掀起「關床潮」，其中部分區域醫院狀況也越來越嚴重！對此，衛福部今回應，歷年每月護理人員執業趨勢，每年1月到4月為低點，9到11月為高點。而根據統計，今年5月與去年5月同期相比，醫院護理人員增加809人，總病床數增加1,879床。

依醫事管理系統資料統計，截至今年5月，總執登護理人員數18萬9,640人，較上個月（4月）增加237人，與去年同期相比增加3,592人。而醫院護理人員數11萬9,569人，與去年同期相比增加809人，其中以醫學中心層級（護病比1:6、1:9、1:11）增加最多，區域醫院（護病比1:7、1:11、1:13）增加較困難。

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另外，該系統也統計今年5月全國醫院總病床數14萬1,155床，其中急性一般病床8萬4,133床；特殊病床5萬7,022床，與去年5月同期相比增加1,879床，不過急性一般病床減少231床，特殊病床增加2,110床。

衛福部照護司司長蔡淑鳳表示，歷年每月護理人員執業趨勢，每年1月到4月為低點，9到11月為高點，另依據112年醫院護理服務量調查結果，護病比越高，離職率越高，而新的三班護病比標準今年3月1日起正式實施，推動原則以「獎勵先行」、「逐步推動」及「引領標竿」三原則，同步啟動三班輪值夜班護理人員直接獎勵，衛福部「護助e起來」網「護理人力」專區會持續監測與定期公告護理人力現況，作為人力預警整備參考。