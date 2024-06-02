孫安佐自爆有PTSD！精神醫曝「疾病真相」：這類人易物質成癮

▲孫安佐上午接受媒體訪問。（圖／記者黃國霖攝）

記者趙于婷／台北報導

星二代孫安佐在泰國吸大麻、疑似被下蠱等事件，引發社會關注，今早他受訪時除了揭露自己在泰國險被弄死，也提到自己有PTSD（創傷後壓力症候群），希望外界別再逼他。對此，專業精神科醫師指出，有PTSD的人確實也比較容易染上毒品等不良物質。

事件爆發後，孫安佐今上午受訪時提到「台灣是一個很有敵意的地方，我有PTSD，我在一個有那麼多敵意的地方，請問我要怎麼放鬆？每個人看到我都很不自然。」

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針對PTSD，精神科醫師楊聰財表示，PTSD是越戰發現的，因為當時很多美國退伍軍人，因為打仗時曾目睹很多同袍傷亡等衝擊現象，產生相當大的創傷，這會讓人常常驚恐、做惡夢、焦慮不安，情緒不穩定，這時候就會想辦法改善，所以當時很多退伍軍人就產生酒精、毒品和精神病藥物的依賴。

楊聰財也直言，有PTSD的人，確實比較容易染上毒品等不良物質，而毒品主要分興奮劑、鎮定劑和迷幻劑，有PTSD的人可能藉由這類方式讓自己放鬆，例如白天有精神就用興奮劑，晚上要睡覺就是鎮定劑。

至於下蠱事件，孫安佐說自己在兩個不同的醫院待過，「首先他把我綁在床上，給我施打一些我也不知道是什麼藥劑，應該是鎮定劑，然後再給我吸一些不明氣體，旁邊隔著一個布簾，推進來一個不知道幾歲的老頭，做一種類似能量轉換的事情。」他怒揭「自己被綁在床上6天動彈不得，被關在一個奇妙的醫院差點被弄死，每天過得像非人的生活一樣。」

對此，楊聰財表示，大麻屬於毒品幻覺劑，使用後容易讓人產生精神障礙，導致使用者可能以為自己被下毒或是下蠱，但其實這是腦神經傳導物質失調的現象。