比大冰奶還猛！網瘋「超商炸屎特調」　專家認證：非常有效

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圖、文／今健康

近日網路瘋傳「炸馬桶特調」超級解便，爆紅起於全家便利商店的綠拿鐵及無糖優酪乳，兩飲品加在一起據傳有人喝半杯就超有感，如名把馬桶炸得「咪咪茂茂」。不過為什麼會這麼有感？為什麼有人喝了沒用？有其他替代方案嗎？嫚嫚營養師一一解惑！

網瘋「炸馬桶特調」真有用？營養師指2配方的排便關鍵！

2配方排便關鍵：

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嫚嫚營養師指出，此款炸馬桶特調之所以效果會這麼好，在於膳食纖維相當高，該綠拿鐵的主成分不論是助糞便黏滑的水溶性膳食纖維，或是架構糞便體積的非水溶性膳食纖維都十分充足。無糖優酪乳有益生菌，有助於促進腸道蠕動，而且現代人缺乏乳製品攝取，因此也常見有乳糖不耐症，在可接受範圍的刺激腸道。兩者加在一起自然對於排便非常有幫助。而若是原本的綠拿鐵本身就含有乳製品，再加上優酪乳，相關效果自然再增加。

一定要指定那2瓶？買不到怎麼辦？

嫚嫚營養師表示，綠拿鐵這類型的飲品其實本身就非常具有營養價值，原則上會建議留意蔬果比例，蔬菜比水果多，可參考「蔬果579」，而且不宜只有蔬果。拿鐵原意就是「牛奶、乳製品」的意思，不過於用詞上因人而異，因此也可以看到全家的綠拿鐵主成分沒有乳製品，而許多店家則如這炸馬桶特調的組合進行調配，差異會是在綠拿鐵與乳製品的比例。

因此，知道這消息但卻買不到的民眾，也可以自行調配，或改買其他的綠拿鐵搭配牛奶、優格、優酪乳等乳製品即可，未必一定非要網路上討論的這款才有用。

味道「很青」怎麼解？

另一方面，也有不少網友表示炸馬桶特調味道「很青」，其實沒那麼容易下嚥。對此，嫚嫚營養師則建議可以酌量加進蜂蜜約1～2匙，蜂蜜也有助潤腸幫助排便，也可改善味道。不過蜂蜜再天然也是糖，喝多一樣會對血糖、體重造成影響，因此需酌量。

喝到一直「烙賽」有成效？

嫚嫚營養師提醒，促進排便的重點在於健康排便，若是嘗試過後發現自己一直腹瀉、一天腹瀉超過2次，就得留意逐步增量或暫停，並且多補充水分，以免腹瀉而脫水，造成其他健康危害。

「炸馬桶特調」助養生、促排便，但提醒4種人要酌量或避免！

炸馬桶特調雖然有助排便，不過也有許多人不適合喝，需要酌量或是避免。嫚嫚營養師表示，像是容易脹氣、有腸躁症等腸道狀態不佳的人，或是平常就較少吃蔬果攝取膳食纖維、初期嘗試的人，就得酌量或逐步增加，以免增加腸道負擔。

綠拿鐵的成分往往鉀離子含量高，部分限鉀的洗腎、透析、腎臟病友也需特別注意，如需飲用建議先和醫師、營養師等討論規劃。也由於綠拿鐵製作方式視店家有所不同，可能會以生菜進行製作，癌症、幼童、年長者等免疫不佳者需要多留意，為避免風險，建議不喝為佳。

「炸馬桶特調」喝了沒用？營養師：問題可能在別處。

雖然炸馬桶特調正夯，引起不少人爭相嘗試，不過也有人表示喝了沒用，腸道很有原則的維持不排便。對此嫚嫚營養師指出，這很有可能其實問題是出在其他地方。

影響排便要素之一：飲食

嫚嫚營養師表示，飲食是排便的重要因素之一，要素包括了水溶性膳食纖維、非水溶性膳食纖維、油脂、水分，缺乏水、水溶性膳食纖維、油脂任一就可能影響糞便於腸道「滑行」，也常見乾硬。而缺乏非水溶性膳食纖維則難以架構，形狀就常見鬆散。有吃蔬果、喝綠拿鐵但便祕，飲食上可檢視是否較少喝水、油脂攝取不足。膳食纖維等營養也建議以原型食物攝取為佳。

影響關鍵也包括：生活、壓力、身體

排便不能單靠飲食，日常若習慣久坐不動、缺乏運動，腸道也會容易怠慢、蠕動速度放慢。反觀，久沒動但突然進行稍微較強的運動時，就可能出現大量排便的情況，這相當常見，例如爬山。而平常如果壓力較大，也可能影響自律神經引起便祕。腸道狀態、腸道疾病、懷孕等也會有所影響。因此，飲食若沒問題，也建議從生活型態、壓力狀況、身體狀態進行觀察，必要時進行檢查。

本文經授權轉自：今健康《網瘋「炸馬桶特調」真有用？為何有人沒用？有替代方案？營養師解密！》