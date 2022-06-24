「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

▲男性高潮射精其實不會「精盡人亡。」（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

性生活是一種維持生理、心理、社會健康和生活質量的活動，男性通常會透過性行為或自慰方式排出精子。不過有許多人擔心，短時間內多次性行為，恐有精盡人亡的疑慮。但醫師指出，其實只會有「身體疲勞、無力」的後果，即便精子沒有排出，也會在體內自然老化凋亡而被代謝。

泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修在《泌密會客室》分享精液的小知識，指出男性大腦在透過性刺激接收訊號後，會分泌使身體愉悅的成分，當刺激信號達射精臨界值，產生的高潮反應就是「射精。」

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醫師表示，精液是人體在射精時由陰莖排出的液體，由「精子」及「精漿」組成，比例大約為1:19，通常呈現乳白色，弱鹼性，因內含有前列腺液，所以有特殊的腥味。

而精漿是性腺的分泌物，主要成分為水，並富含少量的養分，如醣類、無機鹽離子（納、鈣、鎂、鉀、鋅、亞鐵等）、脂質、蛋白質、酵素、膽鹼、檸檬酸和一些胺基酸；除保持精液中滲透壓平衡，最重要的是維持、激發並保護精子的活力，使精子能在女性弱酸性的陰道中存活下來。

▲精液由經子及精漿組成。（圖／「泌密會客室-陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」提供）

醫師提到，每位男性每天都會製造精子，精液積滿，會通過性生活、自慰或遺精等方式排出體外。「就算排精過量，人最多只是會感到身體疲勞、無力，不會導致精盡人亡的事故。」即便這些精子沒有排出，也會在體內自然老化凋亡而被代謝掉。

男性每次射精大約會含有千萬至2億隻精子，正常情況下，每毫升精液內含有>1500萬隻精子，但通常只有幾百隻精子能順利通過輸卵管抵達卵子。

醫師提醒，每次正常的射精量約3到5毫升，少於2毫升就建議檢查攝護腺、精囊或射精阻塞的問題。而因為精液中含有糖分、脂質和蛋白質等，雖然成分比例因人而異，但估計每次射精的精液熱量大約有5到15卡路里。

雖然每次射精體積不過3～5毫升，且熱量不高，但醫師表示「愛愛的過程，男性平均大約每分鐘會消耗4.2大卡，因此30～60分鐘的奮鬥過程約可耗費150～250大卡的熱量，相當於慢跑30分鐘呢！」