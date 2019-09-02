他眼前冒「塊狀黑點」以為飛蚊症　竟是眼中風出血！

▲眼前有黑點小心偽飛蚊症！醫師警告，恐是眼中風造成眼底出血。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

眼前有黑點就是飛蚊症？一名62歲男性因右眼看出去有很多的一塊一塊黑點，懷疑自己得了飛蚊症就醫，但沒想到經過散瞳眼底檢查後發現，竟是「眼中風」造成的眼底出血。醫師指出，其實臨床上這種案例越來越多，因出血並不嚴重，是分布在不同象限的視網膜上面，造成一塊一塊的模樣，因此常被誤認為是飛蚊症，也被稱為「偽飛蚊症」。

中國醫大新竹附醫眼科主任陳瑩山指出，眼中風眼底出血跟飛蚊症最大的不同，是眼前「飛蚊」的形式，有些飛蚊出現時，視覺中央也會有出現黑點或黑塊，但這些黑點是會飄動的，因此病患所看到的影像，會隨眼睛移動而產生飄動；眼中風的眼底出血雖然也會跟著視軸移動，但卻少了飄動的感覺，這種「飄動」的飛蚊，正是兩者最大的不同處。

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飛蚊症可大可小，眼中風也是。陳瑩山解釋，當飛蚊症只有幾隻退化的飛蚊，不需特別在意，只須定期回診檢查即可，但若飛蚊數目突然增多或伴隨光視現象，或一部份視野看不到、發覺視力忽然下降等狀況，都不能輕易忽視，一定要馬上就醫。

另外，眼中風也是一樣，當無痛急速的視力下降發生，正是嚴重的眼中風症狀，一定不能掉以輕心。陳瑩山提醒，不管發現自己是眼中風還是飛蚊症，一定要立即找眼科醫師做精確的鑑別診斷，若飛蚊症產生了視網膜裂孔，就要做雷射修補；若眼中風嚴重，也要立即雷射或打入眼內藥物。