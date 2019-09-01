贊成住院醫納勞基法！楊志良舉「名醫看診」經驗：我不同情他，我同情自己

▲住院醫師納入《勞基法》將於9月1日上路。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

住院醫師正式納入《勞基法》，但醫界認為工時限制，可能會導致訓練不足。對此，台灣病友聯盟理事長楊志良表示，相當贊成納入勞基法一事，醫師太累本來就會影響看診品質。他舉例自己過去曾掛過一位名醫的診，輪到他看診已是下午一點半，他直接向那位醫師說「你應該還在憋尿，也還沒吃飯，但是我一點都不同情你，我比較同情自己，擔心你又餓又累，沒辦法好好看我的病。」

勞動部公告自9月1日起醫療保健服務業僱用的住院醫師納入《勞基法》，同時以84條之1為配套（俗稱責任制），住院醫師每日正常工作時間，每次勤務連同延長工時上限以及4週總工時320小時為上限。

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對於住院醫師正式納入勞基法一事，楊志良直言「相當贊成！」他指出，長時間工作，對醫師的身心健康不好，就可能會影響到病患，如果醫師過勞，又該怎麼好好照顧病人？長時間工作應該是遇到緊急狀況的時候，例如八仙塵暴。

▲前衛生署署長、現任病友聯盟理事長楊志良。（圖／記者李毓康攝／資料照）

但贊成歸贊成，楊志良也不諱言對「人力」上的憂心。他坦言，住院醫師比主治醫師少，住院醫師之後也會一路往上升，那如果值班都要住院醫師，那的確住院醫師人力可能會有問題，顯然主治醫師也需要值班，因此現在最大的問題應該是「各醫院準備好了沒？」、「衛福部是否做到確實督導醫院？」

另外，住院醫師受到工時限制，醫界也提出「臨床訓練不足、未來恐有斷層」的疑慮，但楊志良則對此抱持相反意見，直言「沒有這回事！讓人家過勞怎麼會學得多呢？」

他進一步舉例，一個學生從一天上課6-8小時，改成一天上16小時，真的會學得比較好嗎？的確過去很多資深醫師都是這樣磨練出來的，但每個學生在既有的時間內好好學習，只要自己願意增進並磨練自己，這跟工時多長並不會有直接關係。

楊志良強調，醫師工時過長，對患者不會有更多的益處，病人是最後的顧客，內部顧客就是醫護人員，因此各界都絕對不希望醫護人員過勞，現在最重要的是衛福部和各醫院提出已準備好的因應方案，維持甚至提升醫療品質。