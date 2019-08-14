登革熱擴及新北！中和區男子三度就醫確診　活動地含汐止、北市文山

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

登革熱疫情擴及雙北！疾病管制署今（14）日證實新北市中和區秀景里一名40多歲男性確認感染登革熱，中間經過三度就醫，還曾經懷疑是感冒、麻疹，最後檢確認染登革病毒第一型，與國內目前疫情關連不大。衛生單位調查他的活動地除了住家，還有工作地點包含北市文山區、新北市汐止區，感染來源仍待釐清。

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疾管署14日上午召開記者會由副署長莊人祥出面說明，該個案近期無出國史，8月6日出現發燒、頭痛、喉嚨痛、腹瀉及肌肉痛等症狀，因症狀持續分別於7日及9日至診所就醫，均診斷為感冒，11日個案因出現紅疹至醫院就醫並收治住院，起初懷疑為麻疹，後續再懷疑登革熱通報，經檢驗確診感染登革病毒第一型，目前個案健康情形良好已出院返家休養。

▲新北今年首例本土登革熱中和現蹤，衛生人員進行防治工作。（圖／新北市衛生局提供）

衛生單位調查，個案本身為一名冷氣裝修人員，平時活動地包括中和區住家，主要負責汐止地區的裝修，也會回到位北市文山區的公司倉庫；另也發現一名同事有感染症狀，感染來源待進一步調查釐清。

衛生單位於8月12日接獲通報後，即啟動相關防治工作，包括進行個案居住地周邊孳生源調查與清除，與個案住所同棟戶內噴霧罐消毒及戶外200公尺噴消，預計今日執行個案居住地50公尺戶內外噴消及工作地孳生源調查及清除工作。

今(2019)年截至8月13日國內累計70例本土登革熱病例，為高雄市50例(三民區37例、前鎮區及鳳山區各3例、左營區2例，鼓山區、路竹區、旗津區、苓雅區及仁武區各1例)、台南市18例(東區7例、中西區4例、南區及安南區各2例，永康區、左鎮區及新化區各１例)、桃園市1例(中壢區)、新北市1例(中和區)。另有307例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。