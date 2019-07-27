近視配鏡合格驗光如何判斷　新北市驗光師公會推驗光所標章

▲ 近視配鏡矯正合格驗光如何辨？ 新北市驗光師公會推動「驗光所標章」。（圖／新北市驗光師公會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市民眾有福了！新北市驗光師公會推動「驗光所標章」，讓民眾一眼即可辨認。驗光是一門專業的學問，但是民眾到底該去哪裡接受專業的服務呢？凡新北市的民眾只要認「合格驗光所」標章，就可以安心又放心的前往檢查，相當便利！

公會執行長黃群宸指出，驗光人員法通過至今，全國各地方驗光所陸續成立，新北市已經有許多眼鏡門市附設驗光所，至今成立逾兩百多間，但許多民眾反應無法辨識，於是推動將「識別標章」明顯張貼提供民眾分辨。

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▲ 新北市驗光師公會推動「驗光所標章」。

黃群宸表示，在驗光所進行無論視力檢查、驗光配鏡或隱形眼鏡購買等，絕對是既安心又放心的一件事，因為民眾受到的是經國家考試及格的驗光人員親自檢查，並且在設備齊全的場所，除此並且提供民眾專業正確的視力保健諮詢，可謂是民眾的護眼大使。

驗光師公會理事長張彼得表示，除了提供民眾辨識合格驗光所，更彙整了驗光所相簿提供查詢，民眾可以在此找到方便前往的驗光所，也能夠透過相簿中的各驗光所簡介，前往自己喜好的地方進行服務，相當便利。