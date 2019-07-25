少婦乳房膿瘍「抽出6㏄」像綠豆沙汁液　竟是老公惹的禍

▲少婦乳房膿瘍，醫師張懷中表示可能是長期抽二手菸導致。（圖／彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「我沒有在哺乳，怎麼會得乳腺炎!」，彰化鄭姓人妻於2019年六月因右側乳房紅腫熱痛至衛福部彰化醫院就醫，經門診超音波診斷為乳腺炎合併乳房膿瘍，並以細針抽吸出6cc顏色如同綠豆沙的膿瘍，外科醫師研判，大量接觸二手菸可能是發病主因，男性也會發生。

鄭小姐於6月發現自己右側乳暈旁有紅腫現象，且觸摸時劇烈疼痛，當下立即前往彰化醫院就醫，患處經門診超音波診斷為乳腺炎合併乳房膿瘍，且用細針抽吸抽出6cc顏色如同綠豆沙的膿瘍，再經抗生素治療及清創手術，目前已出院並恢復良好。

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鄭小姐表示，因為老公有抽菸習慣，所以自己常吸收到大量的二手菸及三手菸，原以為可能只對肺部不好，沒想到會是乳房出現問題，對於當下的疼痛感還心有餘悸。

醫師李忠懷表示，鄭小姐罹患的即是乳管旁乳腺炎，該病症常見於年輕女性，但也可能發生在男性身上，非泌乳性乳腺炎患者大多數為吸菸者或長期吸入二手菸的女性，香菸中的有毒物質可能造成乳暈下乳管組織壞死、感染或造成局部缺氧，而引起傷害，臨床會出現乳房紅腫熱痛的硬塊，可能還伴隨發燒與全身無力的症狀。大部分患者經過抗生素治療及膿腫細針抽吸或切開引流就能痊癒，但非常容易復發。

▲年輕少婦乳房膿瘍。（圖／彰化醫院提供）

李忠懷呼籲，民眾應該正視菸害問題，減少直接或間接造成的危害，改善自身周圍的環境，才能有效預防乳腺炎再復發，並達到生理健康，而最好的方法就是「戒菸」及遠離二手菸，甚至是三手菸。現在很多醫療院所都設有戒菸門診，透過專業的評估及把關，打造最適合的戒菸計畫，可以有效提高戒菸成功率。

另外，乳房開刀後會不會影響外觀也是女性很在意的問題，李忠懷解釋，一般傷口會建議沿乳暈邊緣切開，如此傷口較不明顯，畢竟乳房對女人很重要，不能因為乳腺炎膿瘍就變成千瘡百孔，且把乳暈及乳頭下的所有病變組織全切除才能減少復發。

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