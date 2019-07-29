長痔瘡害「房事不舉」！30歲男菊花爆血狂忍...藥師勸母湯

健康醫療網／記者林怡亭報導

一名30歲出頭男性因房事不順，多次前往藥局購買壯陽藥，期盼能重振雄風。藥師見他才正值壯年就有此需求，不禁關切，一問之下，才發現這名男子是因為放任痔瘡出血，引發慢性貧血，持續好幾個月下來，竟連性功能都受到影響。藥師建議男子使用口服靜脈活化劑一個禮拜解決痔瘡問題，痔瘡好了，「不舉」問題也就迎刃而解。

▲讓人坐立難安的痔瘡，是許多人說不出口的痛。痔瘡初期症狀多為肛門搔癢或便秘，「很多人都很會忍，拖到都流血了，實在疼痛難耐，才願意尋醫求診。」（圖／健康醫療網）

痔瘡其實是一種靜脈曲張 患者難為情不敢就醫

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讓人坐立難安的痔瘡，是許多人說不出口的痛。痔瘡初期症狀多為肛門搔癢或便秘，「很多人都很會忍，拖到都流血了，實在疼痛難耐，才願意尋醫求診。」連鎖藥局藥師余和泰指出，隨著現代人生活型態改變，纖維攝取少、飲水不足導致便秘，再加上長時間久坐，都使得痔瘡不再是中老年人的專利，深受痔瘡問題所苦的年輕族群，大有人在。

痔瘡是現代人常見的困擾，但多數人不知道的是，其實痔瘡就是靜脈曲張的一種，都是久站久坐使得血液循環不良，導致血管擴張變形的疾病，只是病灶部位不同，若發生在腿部，即稱為靜脈曲張，而若發生在肛門附近，則為痔瘡，讓多數患者羞於求診。

口服靜脈活化劑 解決痔瘡新選擇

余藥師分享，一般民眾面對痔瘡發作，容易因為覺得難為情，不想到醫院排隊求診，大多是到鄰近藥局購買藥物。通常建議患者可使用外用藥膏，如類固醇及局部麻醉劑等成分來減少疼痛；並搭配口服靜脈活化劑來確實解決肛門的靜脈曲張問題，其成份為來自天然日本槐樹的萃取物，具有抗氧化抗炎的效果，可對症下藥，透過增加血管張力，以促進血液循環，緩解症狀的速度較其他口服藥快速，三到六天就能改善急性痔瘡所帶來的不適，若持續服藥一個月以上，腿部靜脈曲張的問題也可得到緩解，口服靜脈活化劑讓靜脈曲張的問題再也不是只能治標。

改善痔瘡除吃藥外 改變飲食才能有「痔」無恐

余藥師建議患者，若處於痔瘡急性發作期，除尋求藥物改善症狀外，還可使用免治馬桶、減壓坐墊等器材，降低患部受到刺激的次數，以減少不適；同時也提醒民眾，即使有藥物幫忙，還是得透過改變生活飲食習慣，才有機會徹底根除痔瘡問題。

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