台中男「1天7包菸」胸痛難忍　撞牆咬唇終戒50年菸癮

▲台中謝男戒菸成功但發生急性心肌梗塞，所幸及時送醫撿回一命。（圖／豐原醫院提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中66歲謝姓男子，13歲就開始抽菸，後來遇到工作壓力大越抽越兇，菸癮大到要1天抽7包菸，直到60歲那年凌晨突然胸痛難耐，靠著撞牆、咬唇舌等方式戒掉50年的菸癮，但戒菸後發生急性心肌梗塞，經手術後撿回一命；謝男回想戒菸的歷程，不禁感謝醫生「救回他一命」，更以自身經歷相勸友人該戒菸了，別讓家人再受二手菸困擾。

謝男指出，國小畢業後就到工地當翻砂學徒，只要有人給菸就會抽，後來只要遇到翻砂不順等問題，「菸是一根一根往嘴裡塞」，曾有斷過一段時間戒菸，但沒有戒成反而菸癮更大，甚至要1天7包菸才夠。

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直到6年前某天凌晨，胸口真的痛到受不了，決定閉關戒菸，曾把自己關在房內，拒絕任何有人拜訪，更曾因為菸癮發作，用撞牆、咬嘴唇和舌頭方式，未料戒菸後沒多久還發生急性心肌梗塞，所幸送醫後救回一命。

▲謝男說，過去壓力大到1天要抽7包菸，直到某天半夜胸痛難耐，靠著撞強、咬唇等方式才戒掉。

豐原醫院心臟內科醫師程建銘表示，菸裡還有多達7000多種的有毒物質，其中還高達90項是致癌物質，尤其是裡頭的尼古丁更會造成血管長期阻塞、血管收縮功能引發心肌梗塞情形，即便戒菸，但長期累積在體內的致癌物質還是無法完全擺脫。

程建銘表示，謝男戒菸後出現急性心肌梗塞，好在及時送醫，在心臟做了支架和血管整形術，將右邊阻塞的冠狀動脈打通，救回一命，術後仍強烈要求謝男持續戒菸，因剛做完心肌梗塞手術的患者，血管仍處於發炎狀態，如果此時再抽菸，不僅會刺激血管發炎，更會造成血管收縮，導致原本阻塞血管繼續塞住，或是出現新的血管阻塞位置。