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台中男嬰高燒5天不退…爸媽以為過幾天就好　竟是「大葉性腎盂腎炎」

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▲台中男嬰發燒不停。（圖／亞大醫院提供）

▲台中黃姓男嬰發燒不停，經檢查後是急性「大葉性腎盂腎炎」。（圖非當事人／亞大醫院提供，下同）

記者陳玉／台中報導

台中市一名7個月大的黃姓小男嬰日前因發燒、咳嗽先赴診所拿藥，但卻仍反覆發燒4、5天未好轉，經前往醫院尿液常規檢查後，才發現白血球指數高達3萬5千，腎臟超音波也發現雙側腎盂腎炎、左腎前端實質發炎，醫師這才終於確診為大腸桿菌泌尿道感染所引發的急性「大葉性腎盂腎炎」，經抗生素治療後雖恢復健康，但因左邊部分腎功能已受損，未來恐有較高機率罹患慢性腎衰竭。

亞洲大學附醫兒童腎臟科主治醫師陳劍韜表示，黃小弟反覆發燒多日，但因沒有其他明顯症狀，父母認為「過幾天應該就會好」，只是吃藥卻仍不見效，決定到醫院檢查，經抽血檢查發現白血球指數竟高達3萬5千，血液發炎指數超過正常值13倍，且尿液常規檢查白血球指數也破千。

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▲台中男嬰發燒不停。（圖／亞大醫院提供）

▲黃小弟的雙側腎盂腎炎、左腎前端實質發炎，經抗生素治療7天後已順利出院。

醫師安排超音波檢查後，發現黃小弟的雙側腎盂腎炎、左腎前端實質發炎，經尿液培養後終於確診為大腸桿菌引起的左側「急性大葉性腎盂腎炎」、及雙側「急性腎盂腎炎」，經靜脈注射抗生素治療7天才順利出院，但出院後仍需使用抗生素治療3週以上。

陳劍韜指出，泌尿道感染是嬰幼兒常見的細菌感染之一，主要是因腸道或糞便中的細菌，從會陰部經尿道跑到膀胱或腎臟，通常1歲以下的男寶寶較常有泌尿道先天性構造異常的問題，故發生泌尿道感染的機率較高；而1歲以上的女寶寶，因尿道較短，細菌容易進入膀胱，故泌尿道感染的機率會比男生高。

陳劍韜提醒，家長若發現孩子反覆發燒超過3天，都應立刻赴醫找出病因，平時也應注意孩子的排泄習慣，及正確外生殖器的清潔方式，才能避免產生泌尿道感染。

關鍵字： 台中 亞大附醫 男嬰 發燒
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