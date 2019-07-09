苗栗孕婦前置胎盤提早剝離子宮.....大出血險死！幸母子均安

▲陳姓孕婦屬第4級完全性前置胎盤，且胎盤提早剝離子宮，因此造成嚴重大出血。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗1名懷孕32週的陳姓孕婦，日前因大量出血，由救護車緊急送至醫院婦產科，經醫師檢查發現為第4級前置胎盤合併胎盤剝離，造成大量出血並呈現休克狀態。醫療團隊為其進行緊急快速剖腹產手術，採用垂直開腹法及子宮經典直切法，避開下方的胎盤，15分鐘內娩出胎兒，並於第1時間轉入新生兒加護病房，成功保住母子平安。

大千綜合醫院生殖中心暨婦產科病房主任劉榮啟醫師表示，一般正常懷孕時，胎盤是附著在子宮腔前壁、後壁或頂部位置，通常會隨著懷孕週數增加而向子宮頂部移動，而前置胎盤是指懷孕20週後，胎盤位置太低，與子宮頸太接近，甚至覆蓋子宮頸口，因此到懷孕中後期時常有出血情形發生。

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▲劉榮啟主任建議，懷孕後一定要定期接受產檢，若有前置胎盤的情形，則要多休息或住院安胎。（圖／記者黃孟珍翻攝）

劉榮啟說，前置胎盤分為4級：1「低位性前置胎盤」，是胎盤未蓋住子宮頸內口，但位於子宮下段。2「邊緣性前置胎盤」，指胎盤蓋住子宮頸內口的邊緣。3「部分性前置胎盤」，指胎盤蓋住部分子宮頸內口。4「完全性前置胎盤」，為胎盤完全蓋住子宮頸內口。此次個案屬第4級完全性前置胎盤且胎盤提早剝離子宮，因此造成嚴重大出血的情況，所幸及時處理，才能保住母子均安。

大千醫院也呼籲民眾，容易發生前置胎盤的高危險族群，包含：多次生產、曾接受剖腹產手術、人工流產手術或其他子宮手術等的孕婦，確定懷孕後一定要定期接受產檢，若有發現前置胎盤的情形，則要減少工作量、盡量臥床休息、必要時須住院安胎。