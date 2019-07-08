ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

控醫院沒檢查害她生下「唐氏症寶寶」！　33歲媽：要是我知道就會墮胎

ETtoday健康雲

▲懷孕,孕期,不孕,生產,孕婦,嬤嬤,母親。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大多數孕婦會選擇接受胎兒唐氏症篩檢。非當事者。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

實習記者黃可昀／綜合報導

英國33歲媽媽茉德爾（Edyta Mordel）近日向國民保健署（NHS）求償20萬英鎊（約台幣782萬元），因為她當初懷孕產檢時，醫護人員並沒有替她進行胎兒唐氏症篩檢，導致她生下了唐氏症寶寶，這4年來照顧的非常辛苦，「如果當時我知道兒子有疾病我就不會生下來！」

▲產檢,懷孕,孕婦,妊娠,寶寶,超音波照片。（圖／達志／示意圖）

請繼續往下閱讀...

▲懷孕16至18週即可進行胎兒唐氏症篩檢。非當事者。（圖／達志示意圖）

據《每日郵報》報導，茉德爾懷孕期間做了多項檢查，唯獨漏掉唐氏症篩檢，一直以為兒子十分健康，生產當天才得知真相。她表示，雖然現在仍非常努力的在照顧4歲兒子，但要是懷孕時就知道孩子有問題，她會選擇墮胎。

茉德爾向倫敦高等法院聲稱，她懷孕初期就提過要進行胎兒唐氏症篩檢，「我在網路上看過許多案例，所以我很確定我一定要進行這項檢查。」但院方反駁說，當初茉德爾自己拒絕接受檢查，因為可能有2%的流產風險，醫學報告上也清楚記錄著「拒絕篩檢」，生產完後才突然反悔。目前官司仍在進行中。

此外，報導指出，從2017年的數據來看，英國國民健保署在5年內向這類案件家庭支付了7000萬英鎊（約台幣2.7億元）賠償金，父母均指控院方沒有在懷孕時就告知孩子可能有缺陷。

關鍵字： 唐氏症 產檢 懷孕
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

他突右肢無力、說不出話！醫傻了：「一包腫瘤掛心臟」發病率僅百萬分之一

控醫院沒檢查害她生下「唐氏症寶寶」！　33歲媽：要是我知道就會墮胎

國二生「天天滑手機」還躲棉被裡玩　確診視網膜剝離！

跨時代新技術「結構線性拉提」54歲重回如少女般澎潤膚肌

每10位小一生就2人近視　專家授「最佳預防方式」：快出門吧！

太早化妝皮膚容易爛？醫勸「7使用原則」自保：從小就要懂

靜脈曲張「小蚯蚓」會噴血？　銀髮族傷口危機大公開

慢性咳嗽好不了！他聲帶麻痺竟「癌轉移」　10徵兆是警訊

成長不能放暑假　早晚鮮乳攝取助孩童成長發育

屬豬氣勢強強滾！12生肖「本週運勢」曝：龍、猴當心突發事件多

讀者迴響

回到最上面