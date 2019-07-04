你可再靠近一點看　全瓷貼片助女子有自信敢露齒笑

▲▼羅東博愛醫院以全瓷貼片為牙齒美容，李姓女子拾回自信心。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

27歲李姓女子天生牙齒小，齒縫大且明顯，讓她對自己的笑容很沒自信，近日求職想轉換跑道，她很希望能給予他人較好的第一印象。日前求助羅東博愛醫院美容牙科主治醫師張志漢，討論過後，決定以全瓷貼片做為治療方向，並為李女量身打造合適的牙齒尺寸與色澤，並確保關閉過大的齒縫，最終解決李女不敢露齒笑的困擾，讓她日後笑臉迎人、充滿自信。

羅東博愛醫院醫師張志漢表示，透過在牙齒上黏合薄薄的瓷片，瓷牙貼片能夠微調牙齒的形狀、排列、長度還有顏色，達到牙齒整齊和美白的效果。

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全瓷貼片的材質一般為長石或二矽酸鋰，與牙齦的生物相容性佳，亦可支撐前牙的咬合力，且只要患者本身潔牙習慣好、沒有牙周病問題，就不用擔心貼片會對牙齦造成傷害。

全瓷貼片的好處在於，使用久了不會有牙齒變色或染色的情形，且治療時間快速，在數位科技的幫助下，大部分的治療可以在兩次療程內完成。

不過張志漢，為避免做完貼片的牙齒產生齲齒或牙齦炎的情形，決定做全瓷貼片治療前，必須先請牙醫師全面評估，確定齒列咬合正常，以及沒有磨牙、咬耗、牙周病等危險因子，才能開始治療，否則必須先進行矯治，才能開始貼片補綴治療。

全瓷貼片的治療是透過將牙齒表面磨掉薄薄一層，再利用酸蝕粘合的技術，將0.3至0.5mm的瓷片，以特殊高強度黏合劑將瓷片黏著在牙齒表面上，正常保養下，貼片的使用年限約可長達10年~15年。

做完全瓷貼片療程後，牙齒的保養方式和一般牙齒一樣，三餐飯後照常刷牙、使用牙線，但仍需按照醫囑定期回診、檢查牙齒咬合和清潔狀態。認真的保養和潔牙，能確保口腔健康、有效預防做完貼片的牙齒產生齲齒與牙齦炎，同時確保維持自信的迷人笑容。