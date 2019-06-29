消除壞口氣　吃這些食物「護牙」還可幫助逆齡

▲牙醫師謝欣樺說，多吃有益牙齒的食物，可以強化固齒。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

什麼，咬一口冰塊，竟然牙齒崩掉了！到底是牙壞了，還是營養不均衡？而補充哪些食物，可以「護牙」？牙醫師謝欣樺說，牙齒保健從小開始，養成飯後30分鐘後勤刷牙、用牙線、定期檢查牙齒的習慣，還有多吃有益牙齒的食物，可以對抗造成蛀牙的口腔細菌、增強牙齒琺瑯質，消除壞口氣，強化固齒。

謝欣樺目前於桃園高鐵站區的維思登牙醫執業，29日於維思登定期辦理的牙齒保健講座指出，保護牙齒是一生的功課，也是下半輩子逆齡的關鍵之一。她首先透露，懶人保健牙齒的小撇步？就是經常咀嚼木糖醇口香糖，可以增強牙齒自潔的能力。

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木糖醇不能被口腔中產生齲齒的細菌發酵利用，抑制鏈球菌生長及酸的產生；其次在咀嚼木糖醇時，能促進唾液分泌，可以沖洗口腔、牙齒中的細菌，還可以增大唾液和齲齒斑點處鹼性胺基酸及氨濃度，減少了牙齒的酸蝕，防止齲齒和減少牙斑的產生！但已經有齲齒的話，則不能起到任何作用。

▲▼綠茶因含有大量的氟（其他茶類也有），可以和牙齒中的磷灰石結合，具有抗酸防蛀牙的效果。（圖／記者楊淑媛攝）

至於，那些食物是「護牙」？謝欣樺說：1.香菇：含有的香菇多醣體可以抑制口中的細菌製造牙菌斑。2.綠茶：含有大量的氟（其他茶類也有），可以和牙齒中的磷灰石結合，具有抗酸防蛀牙的效果。3.乳酪：含有豐富鈣質，能強化牙齒和骨骼及乳酪裡含的鈣及磷酸鹽，可以平衡口中的酸鹼值，避免造成蛀牙。

另外，多喝水，真的有益健康。適量喝水讓牙齦保持濕潤，刺激分泌唾液。在吃完東西之後喝一些水，順道帶走殘留口中的食物殘渣及酸環境而損害牙齒。

水能護牙，然結成冰的冰塊，卻會傷牙！冰冷的冰塊會使牙齒更脆弱。冰塊太硬，咬下去有如咬石頭。如果你的牙齒有大型、舊的填充物，牙齒會很容易崩掉。維思登牙醫位於高鐵桃園站前，是桃園唯一通過衛福部「國際醫療」認證的牙科診所。