包皮被「索命式暴扯」衝急診！醫驚：被狗咬？他羞曝...是女友啃的

▲男子包皮被扯掉一塊，壓著下體直衝急診。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一說到最讓男網友們膽戰心驚的手術，莫過於「割包皮」了！每天早晨的生理反應讓人痛不欲生。但除了割包皮外，你有聽到「縫包皮」嗎？外科名醫江坤俊分享，某晚一名30多歲男子猛壓著下體就醫，拉下褲子一看驚呆，「他包皮的地方有2*3公分的皮都不見了。」追問原因竟讓醫師害羞又傻眼。

外科名醫江坤俊在《醫師好辣》節目中分享，一名擔任急診科醫師在出席大學同學會時問，「有沒有縫過包皮？」他當下滿頭霧水，「你是說割包皮吧？」由於一般男性「視雞如命」，小心翼翼保護「小弟弟」的安危，因此危險刀具不會接觸該部位，拉拉鍊造成的傷口也不至於如此嚴重，「誰會那麼可怕拿美工刀去割？」

請繼續往下閱讀...



▲醫師驚見男子下體「整個皮都不見」，當場呆住「你是被狗咬？」（圖／取自《醫師好辣》Youtube）

江坤俊分享同學的經歷，指出他某晚遇到一名30多歲男子，一路猛壓著「那個地方」進急診室，問他怎麼了？只說受傷，而未細說原因。醫師替他脫下褲子時嚇壞，「他包皮的地方有2*3公分的皮都不見了！」極少見的個案讓醫師看傻問，「你是被狗咬？」心想一般人若被咬，第一時間肯定用四肢阻擋，但男子堅持不說，「只問受傷能不能處理？」

醫師替男子打上麻藥後，仍難掩好奇心追問，但他卻遲遲不肯說，直到麻醉藥起了作用，身心鬆懈終於開口了，「我女朋友在幫我那個（口愛），弄到一半的時候跟我說想要買一個包包，我算一算錢不夠就說不要。」沒想到女友突然抓狂逼問「你之前跟我說你送過你前女友這個包包，為什麼不送我？」當下氣得想咬男友下體，邊閃邊掙扎的同時，竟不小心把男友包皮整層「啪」的一聲扯掉。

江坤俊當下聽得害羞又傻眼，也呼籲網友們，「這故事告訴我們，在拒絕女友的時候要看場合，不然有時候很危險的。」