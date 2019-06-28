不動手術以「指甲矯正」　治療捲甲及嵌甲新方法

▲成大醫院皮膚部杜威廷醫師表示，因不會造成傷口、矯正過程中不適感輕微的特性，「指甲矯正」已取代了部分手術的角色。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院皮膚部杜威廷醫師表示，「捲甲」及「嵌甲」這2種常見的指甲疾病，會造成指甲和指頭的變形，手/腳趾疼痛、腫脹、發炎，甚至感染，嚴重影響患者的日常生活，十分令人苦惱。

杜威廷醫師說，「捲甲」指的是指甲的彎曲程度相較於一般人明顯增加，常常發生在雙腳大拇趾，也可能出現在所有的手指和腳趾。病人長時間行走後，或發生捲甲的指甲受到壓迫時，往往會感到疼痛；而「嵌甲」，又稱｢凍甲｣，指的是指甲嵌入指甲旁的甲肉，造成發炎、疼痛，甚至是感染化膿，病人常常因此痛到改變行走姿勢，甚至因會壓迫到發炎感染的甲肉而不能穿襪子、鞋子等。

請繼續往下閱讀...

杜威廷醫師表示，傳統上，捲甲和嵌甲都可以使用手術切除指甲基質、甲肉、指甲片來治療，或者是將下捲/嵌入的指甲拔除，截至今日這些方式仍是很好的治療方法。但這樣的治療會造成手術傷口及治療時和恢復期的疼痛，術後需要換藥1-2週，也有相當的復發率；在拔除下捲／嵌入的指甲後，加上化學或電氣燒灼術可以減低復發率，但也會增加手術時和恢復期的疼痛，並造成指甲外觀永久的改變。

近10多年來，因不會造成傷口、矯正過程中不適感輕微的特性，「指甲矯正」已取代了部分手術的角色。杜威廷醫師指出，指甲矯正是使用指甲矯正器來治療，大部分的指甲矯正器由特殊的金屬線構成，有些會有用來黏貼指甲的基座。藉由將具有彈性的金屬線附著在指甲上，金屬線會對下捲或嵌入的指甲施加拉力，將其恢復到正常的形狀。這樣的做法能減輕疼痛及發炎，改善指甲的外觀，相較於單純拔除指甲，復發率也大幅降低。

成大醫院已有近50位病人接受過指甲矯正，大部分病人均有良好成效。經過指甲矯正後仍持續疼痛的病人，多半是有未完全控制的指甲黴菌感染、指甲乾癬，或是遠端指骨異常。

一般而言，置放指甲矯正器並不需要麻醉，過程僅有些微不適感或疼痛。杜威廷醫師說，大多數病人在置放完成後都可以立即恢復正常生活，除會對指甲矯正器直接造成衝擊的運動，如踢球等外，幾乎所有運動都可以照常進行。少數病人在前面幾天會有異物感或拉扯指甲感覺，但這種輕微的不適感會慢慢消失；少數指甲片較薄、較軟病人，可能會出現無痛的指甲下出血，如果沒有持續惡化或疼痛不適的情形，指甲下出血會隨著時間慢慢消退。

指甲矯正的治療時間，每位患者的狀況不同，大部分置放1次矯正器後疼痛就會明顯改善；而治療初期，可能分別需要1週到1個月回診1次。治療成功與否需視病人症狀是否改善，依據醫學文獻，3個月後復發率約為≦10％，其中部分捲甲、嵌甲復發原因是因為病人持續不當修剪指甲、先天性嚴重捲甲，或骨骼上的異常。

杜威廷醫師也提醒，並不是所有指甲或指甲周邊的疼痛都來自捲甲或嵌甲，有可能是指甲黴菌感染，或是壓迫到指甲基質的皮膚良性腫瘤，如黏液囊腫和本身即會疼痛的球狀瘤，也有少數的指甲慢性變形，經過數次拔指甲效果仍不佳的，則是有甲床或指甲基質的癌症，更要注意的是，雖然這些狀況在拔指甲後可能會暫時改善，但通常會復發，甚至比前次更為嚴重，而其治療方法各有不同，所以在遇到指甲相關疾病時，最好還是找皮膚科醫師仔細檢查，找出病因治療。