晨起下床第一步「針在刺」　足底彈簧故障...這些人要小心

▲只要減少運動量、改穿適合的鞋子，選擇有良好的足弓支撐和減震性能的鞋子，同時避免赤腳走路，筋膜的疼痛情形即會逐漸改善。（圖／臺大醫院新竹分院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

一位40歲的園區工程師陳先生(化名)，最近一個月早上起床踩地時，足跟會感到疼痛，而到復健科門診就醫，經醫師理學檢查評估為「足底筋膜炎」，安排復健治療一段時間後，陳先生疼痛的狀況有明顯的改善。醫師提醒，輕微的足底筋膜炎，只要減少運動量、改穿適合的鞋子，選擇有良好的足弓支撐和減震性能的鞋子，同時避免赤腳走路，筋膜的疼痛情形即會逐漸改善。

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▲箭頭處為常見足底筋膜炎疼痛位置。



台大醫院新竹分院復健部主任賴彥廷醫師表示，「足底筋膜炎」是足跟痛最常見的原因之一，我們的足底筋膜是一層增厚的筋膜，從腳跟的跟骨向前延伸到腳趾，足底筋膜就像是一個彈簧一樣，可以提供足弓的穩定，維持足部的穩定與吸收走路衝擊的力道，如果足底筋膜上的張力和壓力變化太大，則在筋膜中會出現小的撕裂，經過重複拉伸和撕裂，會導致足底筋膜受到刺激或發炎，「足底筋膜炎」的病理變化，主要是纖維組織的退化，而且可能合併慢性發炎。

賴彥廷醫師說明，「足底筋膜炎」的臨床表現通常是「足底刺痛」，這種疼痛通常發生在早上下床的第一步，並在多走幾步之後，逐漸感覺到的疼痛慢慢減少；但是在長時間站立或行走之後，則可能會加重疼痛的程度，「足底筋膜炎」好發於40至60歲的民眾，尤其是喜歡慢跑的人。此外，肥胖、穿高跟鞋或鞋子的鞋底太硬的人，也容易罹患「足底筋膜炎」，工作性質需長期站立的職業，也是高風險族群。

賴彥廷醫師提醒，通常面對較輕微的足底筋膜炎，只要減少運動量、改穿適合的鞋子，選擇有良好的足弓支撐和減震性能的鞋子，同時避免赤腳走路，筋膜的疼痛情形即會逐漸改善。其他保守治療，包含疼痛時或運動後可以冰敷15分鐘等。

▲小腿後側肌肉伸展運動，將欲伸展之對側腳向前跨步，伸展側腳向後跨步並注意腳跟著地、膝蓋伸直，直到小腿後側肌肉緊繃位置，維持20-30秒，共5次。

若是足跟疼痛持續無法改善，建議民眾應該到復健科門診請醫師進一步評估與治療。如果確定是足底筋膜炎，除了吃止痛藥外，還可以安排復健治療項目，例如：伸展足底筋膜與阿基里斯腱，加強小腿與足部肌力，且同時安排熱療與電療以緩解症狀。患者也可以在睡覺時穿戴護木，以拉伸小腿和足底。較嚴重的個案，則可以考慮震波治療與注射治療，像是注射類固醇或高濃度血小板血漿等。

▲足底筋膜伸展運動，將腳趾向腳背方向拉直，直到足底筋膜有繃緊的感覺，維持20-30秒，共5次。

▲以手指按摩足底筋膜，坐姿，以手指按摩於足底筋膜，須避開骨突處。每次30秒至1分鐘，一天1-3次。

▲網球按摩足底筋膜，坐姿，將腳放在網球上，以網球按摩於足底筋膜，須避開骨突處。每次30秒至1分鐘，一天1-3次。

▲站姿小腿後側肌力訓練，站姿，手輕輕扶著椅背，執行踮腳尖，再慢慢將腳跟放下。每次做10-20回。

▲坐姿小腿後側肌力訓練，坐姿，執行踮腳尖，再慢慢將腳跟放下。每次做10-20回。(與站姿小腿後側肌力訓練擇一訓練即可)