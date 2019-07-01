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睪丸悶痛！他左側陰囊「精索靜脈曲張」恐致不孕

點評:陰囊包著一袋蚯蚓　不孕也與它有關
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▲李嘉文醫師提醒，精索靜脈曲張常見於年輕男性，民眾可自我檢測於陰莖上是否有如蚯蚓般的條狀物，或左側陰囊是否經常悶痛情形。（圖／健康醫療網） 

▲李嘉文醫師提醒，精索靜脈曲張常見於年輕男性，民眾可自我檢測於陰莖上是否有如蚯蚓般的條狀物，或左側陰囊是否經常悶痛情形。（圖／健康醫療網）

健康醫療網／記者曾正豪報導

靜脈瓣膜功能不全，不只會發生在下肢造成下肢靜脈曲張，也會出現在肛門附近形成痔瘡，甚至還可能發生在男性陰囊，而造成「精索靜脈曲張」。民眾可別小看「精索靜脈曲張」，它還可能是導致不孕的原因之一！

臨床一名中年男性，因為睪丸悶痛有下墜感而求診，主訴曾經開過痔瘡、也曾對小腿的靜脈曲張做過治療。李嘉文醫師查看其左側陰囊時發現，陰囊已經呈現左右不對稱、且有如蚯蚓狀的曲張現象。細問之下，發現該名病患有多年不孕困擾，找不出原因。在被告知可能是「精索靜脈曲張」惹的禍時，才真相大白。

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陰囊包著一袋蚯蚓　不孕也與它有關

李嘉文醫師指出，精索靜脈曲張是因為精索靜脈的瓣膜功能不好，導致靜脈血流逆流，多發生在左側陰囊，｢一般來講是用手，或用超音波檢查是否在陰囊有粗大的血管，病患有時會覺得腫脹與悶痛，如果久站或用力時，症狀就更加明顯。」

由於精索靜脈曲張會令血液滯留且堆積，導致陰囊的溫度上升，這將會導致睪丸製造精蟲的能力受到影響，如果不及時處理，可能是造成男性不孕的原因之一。李嘉文醫師說，臨床確實有病患經過治療完成後，順利懷孕的案例，｢能幫助病患增產報國，對泌尿科醫生來說，這是最快樂的手術了。」

一次治療三種病　口服藥可少動好幾刀

李嘉文醫師表示，目前治療精索靜脈曲張的原則，會依照病患的需求處理。一般來說，若未達生育年齡，通常不建議積極處理，可追蹤觀察；等到結婚生子時，遇到不孕情況下，再積極處理，｢治療的方式除了開刀外，現在也有口服藥能減輕症狀，改善靜脈瓣膜不全的狀況。」

這名患者在醫師建議下使用口服靜脈活化劑後，一次解決「精索靜脈曲張」、「痔瘡」及「靜脈曲張」的問題，像上述案例，一次有三種問題的病患，就能少動三刀，李嘉文醫師說，｢可提供害怕手術的人，另一治療選項。」

穿著通風、不久站　若有悶痛時請就醫診斷

李嘉文醫師提醒，精索靜脈曲張常見於年輕男性，民眾可自我檢測於陰莖上是否有如蚯蚓般的條狀物，或左側陰囊是否經常悶痛情形。若同時有不孕現象時，可藉由矯正精索靜脈曲張而達成受孕。他也建議，男性想要保持精蟲活動力，除了少穿緊身褲外，也不宜久站。若是有需久站的工作，可搭配高腳椅隨時稍作休息。此外，有悶痛或下墜感時，可尋求泌尿科協助進一步診斷，降低不孕的發生。

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資料來源：健康醫療網 healthnews.com.tw

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關鍵字： 李嘉文 精索靜脈曲張 不孕 靜脈瓣膜 口服靜脈活化劑 泌尿科
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