產子後「狐臭加重」少婦自卑分房　丈夫想愛愛也受不了

▲吳文宏表示，狐臭不會危及生命，卻對病人的生活造成困擾。（圖／沙鹿光田提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市一名34歲陳姓婦人在年輕時就有狐臭煩惱，但一直都用體香劑掩蓋，去年初生完寶寶後，夫妻倆欲重拾愛火，結果兩人嘗試多次，都敗「性」而歸，原來是懷孕期間，荷爾蒙產生變化，體味更濃烈，經沙鹿區光田醫院以微切口迷你水刀根除手術，刮除腋下、乳暈和下體的頂漿腺，才終結體味，讓夫妻倆重享快樂人生。

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▲孕產婦可能因為賀爾蒙變化，造成體味濃厚。(圖中人與個案無關，沙鹿光田提供)

光田綜合醫院整形外科主任吳文宏指出，婦人在懷孕前就有狐臭問題，只是過去一直沒有積極處理，後來結婚懷孕，身體賀爾蒙改變，促使頂漿腺分泌更旺盛，體味更加明顯，婦人還一度困擾、自卑到想跟丈夫分房睡，更慘的是，生產結束後，照顧孩子忙碌又流汗，狐臭問題一發不可收拾，嚴重影響生活，甚至是夫妻間的親密房事，最後決定手術根除。

吳文宏解釋，微切口迷你水刀根除手術是利用大小如牙籤般的探頭，透過水壓配合刮除方式，將頂漿腺沖吸下來並移除，使出汗量及異味變正常，術中水刀可同步降溫，傷口比較不會紅腫，比起傳統旋轉刮刀狐臭手術傷害血管神經更少，手術時間縮短，降低皮膚壞死機率，也能把頂漿腺移除的更乾淨。

吳文宏說，許多人將「汗臭味」和「狐臭」搞混，以為腋下多汗就是狐臭，其實兩者不同。汗臭味是一般汗腺過度分泌汗水產生的氣味，通常只要洗澡清潔就能有效改善，但狐臭是頂漿腺分泌了比汗腺更油膩的淡黃色分泌物，患者塗抹市售止汗用品是無法抑止異味。此外，有狐臭者多數伴隨多汗問題，但多汗不一定有狐臭。

吳文宏說，男女性腋下、乳暈和會陰部都有頂漿腺，臨床手術女男比例約4：1，而對於會陰部狐臭有9成患者都是性伴侶發現的，進行會陰狐臭手術須預防血塊和感染，專業技術要求較高，提醒民眾可諮詢有經驗的醫師。