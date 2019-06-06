15天大男嬰發燒不退手腳紅腫　竟是罕見川崎症上門

▲15天男嬰發燒不退，手腳均出現紅腫。（圖／中國附醫提供）

記者李忠憲／台中報導

兒科棘手疾病之一的罕見疾病「川崎症」，鮮少發生在6月以下的幼兒，中國醫藥大學附設醫院今年至今卻已有3名不到3個月的幼兒罹患川崎症，其中一名更是只有15天男嬰，治療後都已康復。醫師提醒，新生兒若發燒連續3天不退務必趕緊送醫，以免產生心血管疾病後遺症不自知。

川崎好發於5歲以下嬰幼兒，但新生兒就罹症的個案極少，根據2016年醫療文獻記載，只有16例新生兒川崎症，全世界到目前應不到30例。但中國附醫新生兒科2019年至今，卻已有3例是3個月以下罹患川崎症，年齡分別是15天、2個月、3個月。雖經治療後，都已康復，但仍引起醫界注意。

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▲男嬰發燒不退，手腳紅腫，醫院檢查發現是罕見川崎症。（圖／中國附醫提供）

中國附醫新生兒科主任林鴻志表示，15天男嬰到院時已連續3天發燒38.5度不退，手腳紅腫，檢查後有皮疹、紅嘴唇等川崎症病徵，經做心臟超音波檢查確診後，施打免疫球蛋白，紅腫才消退並退燒康復。

▲中國附醫新生兒科主任林鴻志醫師提醒，若嬰幼兒連續發燒3天不退，就應盡速送醫診斷。（圖／中國附醫提供）

林鴻志說，川崎症屬後天性疾病，但患者有易感性體質，加上可能遭病毒感染誘發川崎症。由於新生兒很少發生，如果未診斷出來並及時治療，被當成一般感冒發燒，約有4分之1會產生冠狀動脈瘤，導致成人後出現冠狀動脈等後遺症 ，新生兒感染此症，長大後併發冠狀動脈疾病比例更高達5成。

另外2個個案則是2個月大女嬰及3個月大男嬰，2人均因持續發燒、嘴唇紅乾裂等典型病徵，被發現罹患新生兒川崎症，治療後也都已康復。

林鴻志說，川崎症是全身性發炎反應疾病，會出現高燒、紅眼睛、草莓舌、嘴唇紅、四肢末端紅腫破皮等，症狀多樣化，如果即時治療治癒率可達95%，但是，新生兒川崎症不但初期症狀不典型，易被誤診。他也懷疑，不少國、高中生突然猝死，也可能因為年幼感染川崎症卻未被診斷出導致。

林鴻志提醒，父母在新生兒連續發燒3天不退。就應該立刻送醫，讓醫師確認是否有四肢末端紅腫、草莓舌、紅嘴唇等典型川崎症症狀。確診後，立刻用免疫球蛋白治療，之後還要持續服用半年至1年阿斯匹靈等藥物，以減少冠狀動脈併發症。

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