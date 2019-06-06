腹壁腫脹表皮略呈淺紅色入院4天即亡　原來感染「佛尼爾氏壞死症」

▲邱毅平醫師表示，佛尼爾氏壞死症感染擴展十分快速且致死率高，若發現身體有變化迅速的疾病，切勿輕忽以免延誤就醫。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名83歲長期臥床的曾老先生，為第二期的肝癌病人，由安養機構送至柳營奇美醫院急診，檢查發現其左側腹壁腫脹且表皮顏色略呈淺紅色，用手指按壓皮膚顏色異常部位時，會發出啵啵聲，經仔細檢查發現為「尼爾氏壞死症」，因年紀大難承受大範圍手術清除，只以抗生素治療，但最後仍不幸過世。

泌尿外科邱毅平醫師指出，該名患者抽血檢查報告顯示血液白血球數值尚在正常範圍內，但代表身體內有急性發炎狀態，電腦斷層影像呈現會陰部、雙側陰囊、雙側下腹部的皮下組織皆受到細菌的侵犯，且還一路往上侵犯到胸腔的位置。因感染情況嚴重，病人安排住院接受大範圍的手術來進行壞死性組織清除，但家屬考量其年齡已高，不希望再受反覆手術的折磨，故僅同意施打抗生素來予以治療，最後不幸於入院４日後過世，該患者的各項症狀，是典型「佛尼爾氏壞死症」。

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所謂佛尼爾氏壞死症，是一種壞死性筋膜炎，突發性的軟組織壞死及感染，主要是因為皮膚損傷、泌尿道肛門的細菌感染，導致會陰部、生殖器、肛門周圍的皮膚及皮下軟組織潰瘍及壞死，常發生於明顯外傷、體弱、免疫力低下、老年人身上。初期會以蜂窩性組織炎表現，表皮會看到紅腫，隨著感染持續侵犯，發燒及較強烈的疼痛開始出現。當細菌侵犯到一定程度後，以手指按壓感染處表皮可聽見像按壓氣泡紙時出現的啵啵啵的聲音，臨床稱之為捻髮音（crepitus sound）。此時皮下組織因細菌侵犯後壞死，開始在皮下空間充滿氣體，氣體的壓力會讓皮下組織更容易分離，也讓細菌更容易侵犯。

此一感染症和蜂窩性組織炎的最大差別在於蜂窩性組織炎感染範圍較為侷限，但佛尼爾氏壞死症的拓展速度十分快速，造成全身性狀況較顯著。 從文獻資料顯示，佛尼爾氏壞死症侵犯的細菌通常為多種類，因此在治療上除了施打抗生素外，還需要儘速安排手術清除壞死的組織，通常清創手術不會只進行一次，會反覆進行數次，直到確認無新的細菌侵犯時才會將傷口縫合。

須特別留意的是佛尼爾氏壞死症之病程進展快速，死亡率接近 80％，是致死率極高的感染症，所以能夠早期判斷是救命的重要關鍵。

邱毅平醫師提醒，身體上有非預期或變化極迅速的症狀，特別是家中有臥床或行動不便的親屬時，更須小心謹慎，其他如糖尿病人、免疫力缺損、肢體癱瘓、大小便失禁長期使用尿片等高危險群者，若有局部的紅腫熱痛，一定要儘速就醫尋求協助，以免錯過治療時機。