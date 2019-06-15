發燒時量體溫「耳溫、肛溫、額溫」差異在哪？藥師一張表解釋

▲發燒量體溫，不同部位差在哪？示意圖。（圖／免費圖庫pakutaso）

文／藥師林憶君

Q：發燒時，耳溫、肛溫及額溫有何不同？

A：人的體溫一日當中會有起伏，對於不同年齡、活動量及其他因素影響，平均正常核心體溫是37度，介於36.4~37.5間，核心體溫如果超過38度即是發燒。

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目前有多種測量體溫的方法，肛溫是最接近身體內部真正溫度，耳溫與肛溫的相關性很高，必要時可以取代肛溫，額溫在測量時必須先做室溫校正，即根據額溫槍所附說明換算成中心溫度（core temperature），正常溫度標準隨不同廠牌而異。

測量體溫的方法種類如下：

▲發燒時，耳溫、肛溫及額溫有何不同。（圖／記者洪巧藍製表、資料來源／藥師林憶君）

★本文經中華民國藥師公會全國聯合會授權，摘自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》。

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