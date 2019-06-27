保健品怎麼挑？ 分析市售「9款維生素D3」：每日限吃O顆

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維生素是人體重要的微量營養成分，大多需要透過飲食等方式攝取補充，而無法由身體自行產生，若是缺乏會導致嚴重健康問題。其中，維生素 D是具有多重生理作用的荷爾蒙，除了維持鈣磷平衡、骨骼健康外，更能預防嬰兒氣喘、孕婦流產、失智症，並降低糖尿病發生、洗腎患者死亡率及預防癌症，同時可以保護心血管、調節免疫；除了被證實與許多慢性疾病相關外，更對男女生殖能力有相當幫助，是身體極為重要的營養素。

日曬少、飲食含量低 全球普遍缺乏維生素 D



獲取維生素 D的最主要途徑為「曬太陽」，其次則為飲食補充。不過，由於大多數天然食物的維生素 D含量都偏低，加上現代人多數日曬不足，因此缺乏維生素 D已是全球普遍現象。除了陽光不易接觸影響人體合成維生素 D外，趙順榮藥師說明，人體老化、肥胖、皮膚暗色、肝腎功能不佳等，都會影響維生素D(維他命D)吸收。

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維生素D3選購要點：

留意衛福部許可：趙順榮藥師提醒，由於維生素 D 極易氧化，在製造過程中便會大量耗損，因此必須選擇由「藥品管理級製造廠」嚴製，並擁有「衛福部審查並取得正式許可證」以及通過「第三方公正單位檢驗機構」確認實際含量及食用安全的保健品，才是安心挑選的保障指南。

注意IU標示：維生素D 的含量單位以國際單位 IU 來表示，1歲以下的嬰幼兒及50歲以上的年長者，每日建議攝取量是400IU，1-50歲者為200IU；孕期及哺乳期的婦女則為400IU。每日上限攝取量(UL)則建議1歲以下的嬰幼兒為1000 IU；1歲以上族群、懷孕哺乳期婦女為2000 IU。

若要補充維生素D，台灣衛福部在膠囊狀、錠狀補充品上，也都有標示每日食用限量，其維生素Ｄ總含量不得高於800 IU；其他一般食品及嬰兒食品，在每日食用量或每300g食品中，其維生素Ｄ之總含量不得高於600 IU。只要是適當補充，都不會造成身體負擔，反而更能達到事半功倍的效果。



維生素D3產品比較：

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