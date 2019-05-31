台網友「想壞壞對象」Top3出爐！調查：男女喜歡在OO追求刺激



▲台灣男女性幻想對象大公開。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導



有句話說「身在王朝心在漢」，你和另一半在床上翻雲覆雨時，發現他／她心裡想著卻是別人嗎？海外約會App《JustDating》針對台灣用戶進行性幻想對象調查發現，男女性幻想對象第3名是網紅，第2名則是別人的伴侶、同事，至於榮登60%台人性幻想第1名的就是身邊的「密友」。而在地點方面，有40%男生幻想與朋友在旅館發生一夜情，超過一半的女生曾幻想與同事出差時擦出火花。

電影中最常上演與朋友發生關係的情節是真的！《JustDating》調查發現，無論哪個年齡，男女生的性幻想對象比例最高的都是「密友」，其次男生性幻想對象的第2名是「別人的伴侶」，女生則超過一半的人曾幻想與同事出差時擦出愛的火花；第3名的想壞壞對象，男女生一致自認曾幻想過和網紅、Youtuber發生一夜情，其中酷炫、蕾菈都榜上有名。另外，幻想發生一夜情的地點，高達80%男女首選都在旅館，其次男生則對自己家或對方家感興趣，幻想遭另一半撞見的情景，讓人感到刺激。女生則想在停車場、公園等有半遮蔽物的地點追求刺激。



▲調查發現，女生每週DIY3次，男生精力充沛則是5次。（圖／公關提供）

根據《JustDating》調查顯示，80%以上台女會DIY，男生則是90%以上都有這習慣，幾乎成了全民運動；而平均每週需要4次以上佔70%。以性別來看，30%以上女生平均每週要2～3次才能滿足；腦海中想像的劇情，有40%喜歡多P派對，30%偏好SM，20%則特別重口味喜歡特殊劇情如電車痴漢。男生方面有40%精力充沛無處發洩，平均每週打飛機5次以上，尤其以23歲男生最為頻繁；性幻想內容鍾情於SOD（意指A片中的誇張情節）及偷拍情節。