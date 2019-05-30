聲音沙啞就醫發現喉癌未期　同步化放療迎生機

▲成大醫院鄭詠仁醫師提醒民眾指出，頭頸癌逐年診斷增加，大部分與國人抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣有關，研究發現三者都有接觸的人得到頭頸癌的機率是一般人的123倍。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

一名抽菸、喝酒、嚼檳榔30多年的57歲男性，因吞嚥困難、聲音沙啞持續長達4個月而就醫，檢查發現聲門上有顆近2公分腫瘤，切片確診為「喉癌」，電腦斷層檢查右側脖子也有一顆近2公分頸部淋巴結腫大，懷疑是淋巴轉移，癌症分期判晚期第三期，「同步化放療」，追蹤檢查發現腫瘤與頸部淋巴結均已消失不見。

成大醫院放腫部醫師鄭詠仁指出，該名患者依目前標準的治療選項，病人可以選擇開刀做全喉切除併頸部淋巴結廓清術，或做能夠保留器官的「同步化放療」，這種方式就是放射線治療合併化學治療。

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鄭詠仁醫師指出，開刀與同步化放療這2種治療方法，同樣能達到治療的效果。該名患者因工作需要及對於聲帶保留的期望，選擇了接受為期7週的「同步化放療」。治療期間雖偶有副作用等不適，但治療後的追蹤檢查，發現腫瘤與頸部淋巴結均已消失不見。在後續門診追蹤時，病人表示：「他的滿足，來自於治療成效；而他的喜悅，則來自於還能歌唱」。

不論是早期或晚期的喉癌，病人最在意的不外乎治癒率多高？器官能不能夠保留？因時代演進、技術進步，全器官切除已非唯一的治療與治癒方式，部分切除與不用動刀的放射線治療已嶄露頭角成為首選之一。鄭詠仁醫師表示，根據過去文獻報告，放射線治療喉癌的效果已與開刀並駕齊驅，同時也擁有最大的好處：保留器官及非侵入式的無痛式治療。

喉癌是所有頭頸部癌症中預後最佳的癌症之一，根據成大醫院的統計，過去10年治療的110位早期喉癌病人接受放射線治療後，5年存活率可達91％，5年無復發存活率達78.1％；於53位局部晚期喉癌病友接受同步化放療後，5年存活率也達69.0％，相當接近於晚期喉癌開刀的5年存活率70.5％。

鄭詠仁醫師說，喉癌最常見的初始症狀，有聲音沙啞、喉嚨異物感、疼痛感，甚至是呼吸及吞嚥困難，若能即時就醫，不難早期發現及診斷。也因此，有近6成的喉癌初診斷是屬於早期的第一、二期；即使發現時間較晚，診斷為局部晚期的第三、四期，其遠端轉移的機會所幸也不會太高。所以，只要積極接受治療，均有可能達到痊癒的機會。

根據國民健康署2016年的癌症登記報告指出，當年新診斷癌症數為10萬多人，頭頸癌占了一成，其中有731位為喉癌，與過去20年新診斷的數目相比，增長了近50％。其好發在50-75歲的中老年人，尤以男性占大多數，男女比為22:1。

鄭詠仁醫師指出，頭頸癌逐年診斷增加，大部分與國人抽菸、喝酒、嚼檳榔的習慣有關，過去的研究發現，三者都有接觸的人得到頭頸癌的機率是一般人的123倍，只有抽菸也有近20倍的機率，甚至經常暴露於致癌物質、粉塵及汙染的環境中，也可能導致這樣的疾病。他特別提醒，基於「預防勝於治療」的觀念，盡量避免接觸這些物質，才是遠離患病的上上之策。