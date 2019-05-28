16歲青少年骨軟骨瘤自然消失　醫師：非常罕見

▲16歲青少年經過2年，原本如乒乓球大小的骨軟骨瘤自然消失不見。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

16歲青少年2年前因膝蓋疼痛就醫，診斷為骨軟骨瘤作祟，由於未影響生活，醫師建議先觀察，近日青少年因打籃球引起腳踝疼痛回診就醫，經X光檢查後，意外發現原本如乒乓球大小的骨軟骨瘤竟然消失不見。門諾醫院骨科醫師蔡傳恩表示，骨軟骨瘤是一種常見的腫瘤，大多好發在年輕人身上，大部分的骨軟骨瘤會與患者和平共處，但自動消失不見確實罕見。



「骨軟骨瘤」好發於10歲到20歲左右，常見發生的位置在膝關節的周圍，也有可能發生在手臂或其他部位，又稱作骨疣。一般除非腫瘤明顯變大或是造成嚴重症狀，例如疼痛、腫瘤突然變大超過5公分、影響生活功能等，才建議考慮手術切除。骨軟骨瘤雖然多為良性腫瘤，但仍有約1%的機率會轉變成惡性腫瘤，所以一般還是建議患者定期追蹤，不容忽視。

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▲女童背上長了一塊圓圓的東西，經檢查發現是骨軟骨瘤，懷疑因此導致有脊椎側彎的狀況。



蔡傳恩說，「骨軟骨瘤」消失在國際上是零星案例，50年間也僅有23篇報告提到自行縮小甚至消失。其消失的原因在假設理論上，有可能是骨骼成熟的過程中，腫瘤融合到生長中的骨骼內部，或是腫瘤遭受外傷甚至骨折，影響腫瘤的血液供應，而推斷少年骨軟骨瘤消失的原因有可能是因為青少年還在長高，骨軟骨瘤被拉平。



骨軟骨瘤好發的位置雖在膝關節較多，但也曾有案例是長在脊椎骨上，蔡傳恩說，一位媽媽替女兒洗澡時，發現女兒背上長了一塊圓圓的東西，經就醫檢查才發現是骨軟骨瘤，同時懷疑因為腫瘤造成疼痛而影響孩子有脊椎側彎的狀況。醫師呼籲，家中有青少年的家長應多關心孩子的身體狀況，如果孩子身上有特別硬塊腫塊，或是疼痛感總是好發在同一部位時，就應到醫療院所進行檢查，早期發現，才不耽誤治療黃金期。